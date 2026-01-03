Skoro milijardu Android telefona u opasnosti: Više ne primaju bezbjednosna ažuriranja

Više od 30% Android telefona koristi zastarjele verzije sistema. što ih čini lakom metom za sajber napade, upozoravaju stručnjaci.

Izvor: SmartLife / Uroš Arsić

Skoro milijardu Android pametnih telefona širom svijeta izloženo je povećanom riziku od sajber napada jer više ne mogu da dobijaju bezbjednosna ažuriranja, pokazali su najnoviji podaci analitičke kuće StatCounter.

Prema tim podacima, više od 30 odsto korisnika Android-a i dalje koristi uređaje sa verzijom Android 13 ili starijom, prenosi BFM.

Iako Google još uvijek obezbjeđuje bezbjednosna ažuriranja za Android 13, podrška za starije verzije je obustavljena - Android 12 je, na primjer, ostao bez bezbjednosnih ažuriranja u aprilu prošle godine.

Stručnjaci upozoravaju da telefoni koji više ne dobijaju ažuriranja postaju "laka meta za hakere", jer ne sadrže ažuriranja za poznate bezbjednosne propuste.

Najnovije bezbjednosno ažuriranje za Android, prema dostupnim podacima, ispravlja više od 100 slabosti, što ukazuje na razmjere potencijalnih pretnji.

Iako duže korišćenje uređaja ima finansijske i ekološke prednosti, stariji telefoni predstavljaju veći rizik po lične podatke, uključujući lozinke i osetljive informacije.

Izveštaj kompanije Zimperium navodi da više od polovine pametnih telefona u upotrebi - kako Android, tako i iOS, radi na zastarjelim verzijama operativnog sistema i samim tim je podložno sajber napadima.

Proizvođači su poslednjih godina produžili period softverske podrške.

Google i Samsung nude do sedam godina velikih i bezbednosnih ažuriranja, dok Epl i dalje obezbjeđuje bezbjednosna ažuriranja za modele poput iPhone XS, XS Max i XR, predstavljene 2018. godine, iako ne objavljuje zvanične rokove pružanja podrške.

Stručnjaci savjetuju korisnicima da razmotre mogućnost zamjene uređaja ukoliko njihov telefon više ne prima bezbjednosna ažuriranja, čak i ako i dalje funkcioniše bez vidljivih problema.

Izvor: Telegraf