Jedna od najbrže rastućih i najlukavijih prevara današnjice: Čuli ste za fišing, a da li znate šta je višing

Prevara koja zvuči uvjerljivo - bukvalno. Višing metoda se zasniva na glasovnom pozivu koji će pokušati da vas navede na pogrešan korak.

Izvor: Shutterstock

Za fišing je većina nas čula. U pitanju su prevare koje stižu putem mejla ili poruka, sa ciljem da nas namame da kliknemo na zaražene linkove ili preuzmemo fajlove sa malverom. Višing (voice phishing), međutim, ide drugim putem.

Umjesto tastature koristi telefon i glas kako bi prevario žrtvu, a cilj mu je isti - da manipuliše osobom i navede je da uradi nešto što djeluje kao ispravna odluka. U mnogim slučajevima, višing zapravo dolazi nakon fišinga i nastavlja tamo gde je on stao.

Ova vrsta verbalne manipulacije postaje sve ozbiljniji problem, pogotovo kada je riječ o korporativnim prevarama. Višing je trenutno jedna od najbrže rastućih i najlukavijih formi socijalnog inženjeringa.

Tako je, recimo, AIB banka u prvim mjesecima 2025. godine zabilježila rast ovih napada od čak 79% u poređenju sa prethodnom godinom. Među incidentima se našao i pokušaj da se od jednog poslovnog korisnika izvuče 41.000 evra putem telefonskog poziva.

Slično tome, Google je identifikovao ozbiljnu višing kampanju - označenu kao UNC6040 - u kojoj su napadači ciljali zaposlene u oko 20 organizacija koje koriste Salesforce platformu, podstičući ih da instaliraju lažnu aplikaciju i tako dobiju pristup povjerljivim korporativnim podacima.

Upravo ovakvi slučajevi ukazuju koliko je važno da ljudi nauče kako da prepoznaju verbalne prevare i da znaju kako da reaguju.

"Kako se socijalni inženjering razvija, tako se mora mijenjati i način na koji ljude edukujemo o njemu. Višing više nije samo prijetnja pojedincima - sve češće se koristi za napade na organizacije, što dovodi do finansijskih gubitaka, curenja podataka i narušavanja ugleda. Korisnicima je neophodno znanje da se zaštite od prevara zasnovanih na glasovnoj komunikaciji jer ove prijetnje postaju sve sofisticiranije i personalizovanije. Pošto višing često predstavlja ulaznu tačku za ozbiljnije bezbjednosne proboje, ključno je graditi svijest o širokom spektru povezanih tema", izjavila je Tatjana Šumajlova, menadžerka za marketing proizvoda u oblasti sajber bezbjednosne edukacije u kompaniji Kaspersky.