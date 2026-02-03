logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađen u 143 zemlje: Novi Android trojanac cilja korisnike "pro" aplikacija

Pronađen u 143 zemlje: Novi Android trojanac cilja korisnike "pro" aplikacija

Autor Dušan Volaš
0

Novi Android trojanac "Arsink" zarazio je više od 45.000 uređaja u 143 zemlje, koristeći lažne verzije popularnih aplikacija poput WhatsApp-a, Instagrama i TikToka za krađu privatnih podataka.

Arsink Android trojanac Izvor: Shutterstock

Istraživači zLabs tima kompanije Zimperium otkrili su da ovaj malver za daljinski pristup (RAT) imitira više od 50 poznatih brendova, a do sada je identifikovano čak 1.216 različitih varijanti, što ukazuje na agresivan razvoj kampanje.

Arsink se ne širi preko zvanične Google Play prodavnice, već napadači koriste Telegram, Discord i servise poput MediaFire-a kako bi žrtvama ponudili lažne "Pro" ili "Mod" verzije aplikacija sa obećanim dodatnim funkcijama.

Nakon instalacije, ove aplikacije su zapravo prazne "ljušture" koje sakrivaju svoju ikonicu i rade u pozadini, tražeći širok spektar dozvola koje korisnici često odobravaju bez razmišljanja.

Mogućnosti ovog malvera su izuzetno opasne: on može snimati razgovore preko mikrofona, pristupati fotografijama, čitati SMS poruke, preuzimati kontakte i istoriju poziva, te krasti podatke povezane sa Google nalogom.

Napadači u realnom vremenu mogu pratiti lokaciju korisnika, primorati uređaj da obavlja pozive, pa čak i pokrenuti daljinsko brisanje svih podataka sa telefona.

Posebno zabrinjava činjenica da pojedine verzije Arsirka sadrže skriveni mehanizam koji omogućava aktivaciju malvera čak i kada uređaj nije povezan na internet. Prikupljeni podaci se napadačima prosljeđuju putem Telegram botova, Firebase baza podataka ili skrivenih foldera na Google Drive-u.

Možda će vas zanimati

Tagovi

sajber bezbjednost android virusi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS