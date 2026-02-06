logo
Android i Apple uređaji će dijeliti fajlove bez muke: Google najavio veliku promjenu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Nakon testiranja na Pixel uređajima, Google će ove godine donijeti unaprijeđeni Quick Share sa AirDrop podrškom na znatno veći broj Android telefona.

Google će donijeti Quick Share sa AirDrop podrškom na više androida Izvor: YouTube / 9to5Google / Screenshot

Google će uskoro potpuno promijeniti način na koji Apple i Android uređaji razmjenjuju fajlove. Unaprijeđena Quick Share funkcija na Pixel 10 telefonima, koja podržava AirDrop, uskoro će stići na znatno veći broj Android modela.

Informaciju je potvrdio Erik Kej, potpredsjednik inženjerskog odjeljenja za Android platformu u kompaniji Google. On je tokom brifinga za medije u Google-ovoj kancelariji u Tajpeju otkrio da je, nakon uspješnog testiranja na Pixel uređajima, započeta saradnja sa partnerima kako bi se rješenje proširilo na čitav Android ekosistem.

"Prošle godine smo pokrenuli kompatibilnost sa AirDrop-om. Tokom 2026. godine proširićemo je na mnogo više uređaja", rekao je Kej.

On je naglasio da je cilj od samog početka bio širi Apple ekosistem, a ne samo iPhone. Kompatibilnost je planirana sa iPad i MacBook uređajima, a sada, kada se Google uverio da sistem funkcioniše stabilno i bez primetnog kašnjenja, spreman je da podršku dodatno proširi.

Za sada je Nothing jedina kompanija koja je zvanično potvrdila rad na podršci za Quick Share sa AirDrop-om. Pored toga, Qualcomm je nedavno nagovijestio planove da sličnu funkcionalnost uvede na telefone sa Snapdragon čipovima, što će dodatno ubrzati širenje ove tehnologije, prenosi Android Authority.

Osim dijeljenja fajlova, Google i Apple su prošle godine potvrdili zajednički rad na praktičnijem mehanizmu za promjenu platforme, što je još jedan korak ka smanjenju "lock-in" efekta između iOS i Android ekosistema.

Android AirDrop podrška
Izvor: Made by Google

