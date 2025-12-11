logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Androidi izvisili za novu Google Maps funkciju: Automatsko čuvanje parkinga samo za vlasnike iPhone-a

Androidi izvisili za novu Google Maps funkciju: Automatsko čuvanje parkinga samo za vlasnike iPhone-a

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Ne sjećate se gde ste parkirali? Nova Google Maps funkcija će vam biti od velike koristi - osim ako koristite Android telefon.

Automatsko čuvanje parkinga samo za oni koji imaju iPhone Izvor: SMARTLife

Google Maps aplikacija dobila je veoma korisnu funkciju koja automatski pamti gdje je korisnik parkirao vozilo. Neočekivano, funkcija je trenutno dostupna samo na iPhone uređajima, dok će Android korisnici morati da sačekaju.

Nova mogućnost je najavljena na LinkedIn-u, gdje je Rio Akasaka, senior menadžer proizvoda Google Maps-a, otkrio da aplikacija sada može automatski da detektuje lokaciju parkiranja. Zabilježena tačka nestaje nakon 48 sati ili čim korisnik ponovo uđe u svoj automobil.

Čuvanje parking lokacije u Maps-u postojalo je i ranije, ali isključivo ručno. Korisnik je morao da dodirne svoju lokaciju na mapi i izabere opciju “Save Parking”. Razlika je što je sada cijeli proces u potpunosti automatizovan.

Akasaka objašnjava da je za rad funkcije potrebno sljedeće:

"Uđite u automobil sa Google Maps aplikacijom i povežite se sa automobilom preko USB-a, Bluetooth-a ili CarPlay-a. Kada završite vožnju, čekaće vas mala oznaka kada sljedeći put otvorite Google Maps - lični parking asistent, samo za vas. Kada ponovo krenete da vozite, oznaka jednostavno nestaje".

Uz kružnu ikonicu sa slovom "P", Google je dodao i set različitih ikonica vozila koje korisnik može da izabere, što dodatno personalizuje funkciju, otkriva MacRumors.

Izvor: 9to5Google

Nažalost, još uvijek nije dostupna na Android telefonima, već samo na iOS uređajima. To znači da vlasnici iPhone-a sada imaju čak dvije velike aplikacije koje automatski pamte lokaciju parkiranja, jer je ista funkcionalnost godinama dostupna i u Apple Maps-u.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mape google iphone android

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS