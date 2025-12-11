Androidi izvisili za novu Google Maps funkciju: Automatsko čuvanje parkinga samo za vlasnike iPhone-a

Ne sjećate se gde ste parkirali? Nova Google Maps funkcija će vam biti od velike koristi - osim ako koristite Android telefon.

Izvor: SMARTLife

Google Maps aplikacija dobila je veoma korisnu funkciju koja automatski pamti gdje je korisnik parkirao vozilo. Neočekivano, funkcija je trenutno dostupna samo na iPhone uređajima, dok će Android korisnici morati da sačekaju.

Nova mogućnost je najavljena na LinkedIn-u, gdje je Rio Akasaka, senior menadžer proizvoda Google Maps-a, otkrio da aplikacija sada može automatski da detektuje lokaciju parkiranja. Zabilježena tačka nestaje nakon 48 sati ili čim korisnik ponovo uđe u svoj automobil.

Čuvanje parking lokacije u Maps-u postojalo je i ranije, ali isključivo ručno. Korisnik je morao da dodirne svoju lokaciju na mapi i izabere opciju “Save Parking”. Razlika je što je sada cijeli proces u potpunosti automatizovan.

Akasaka objašnjava da je za rad funkcije potrebno sljedeće:

"Uđite u automobil sa Google Maps aplikacijom i povežite se sa automobilom preko USB-a, Bluetooth-a ili CarPlay-a. Kada završite vožnju, čekaće vas mala oznaka kada sljedeći put otvorite Google Maps - lični parking asistent, samo za vas. Kada ponovo krenete da vozite, oznaka jednostavno nestaje".

Uz kružnu ikonicu sa slovom "P", Google je dodao i set različitih ikonica vozila koje korisnik može da izabere, što dodatno personalizuje funkciju, otkriva MacRumors.

Izvor: 9to5Google

Nažalost, još uvijek nije dostupna na Android telefonima, već samo na iOS uređajima. To znači da vlasnici iPhone-a sada imaju čak dvije velike aplikacije koje automatski pamte lokaciju parkiranja, jer je ista funkcionalnost godinama dostupna i u Apple Maps-u.