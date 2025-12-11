Procurile specifikacije najjeftinijeg Google Pixel telefona: Mnogi će se razočarati

Sertifikacija Google Pixel 10a telefona otkriva da će se malo šta promijeniti u odnosu na prethodnu generaciju.

Google će Pixel 10a, svoj novi najjeftiniji telefon, lansirati početkom 2026. godine, a zahvaljujući sertifikaciji za Verizon mrežu, sada znamo i specifikacije.

Da će Pixel 10a izgledati gotovo identično kao njegov prethodnik, to se moglo videti na procurelim renderima, ali nova dokumentacija sada potvrđuje da će i ključni hardver ostati isti.

Look what just got certified for use on Verizon's network.pic.twitter.com/OS5mTa9Zg5 — Evan Blass (@evleaks)December 10, 2025

Telefon će imati 6,28-inčni AMOLED ekran sa FHD+ rezolucijom i osvježavanjem do 120 Hz. U izrezu ekrana nalaziće se 13 MP kamera za selfije, dok je na poleđini potvrđena ista kombinacija kao ranije: glavni senzor od 48 MP sa f/1.7 otvorom blende i 13 MP ultraširoka kamera (f/2.2).

Sertifikat takođe otkriva da osnovna verzija dolazi sa 8 GB RAM i 128 GB interne memorije, kao i baterijom od 5.100 mAh, koja će se vrlo vjerovatno i dalje puniti snagom do 23 W.

Iako se čipset ne pominje u dokumentu, ranija glasina iz septembra navodi da će Pixel 10a zadržati Tensor G4, isti čipset koji pokreće i Pixel 9a.