Šampion baterije: Testirali smo HONOR 400 Smart

Kako se HONOR 400 Smart pokazao na našem testu? Saznajte u nastavku.

Izvor: Ilija Baošić

Tržište pristupačnih telefona danas je aktivnije nego ikad. Proizvođači se bore da u što manju cijenu upakuju što više zvučnih karakteristika, pa makar i beskorisnih, a sve kako bi po svaku cijenu privukli pažnju. U takvoj konkurenciji modeli koji se zapravo izdvajaju su oni koji ne pokušavaju da impresioniraju "šarenilom", već praktičnim rješenjima koja će biti korisna iz dana u dan.

I upravo tu se uklapa HONOR 400 Smart, koji od prvog trenutka stavlja fokus na izdržljivost i autonomiju. Umjesto lažnog sjaja, ovdje su u prvom planu ogromna baterija, pojačana otpornost i praktičan dizajn koji trpi sve ono što svakodnevica umije da baci na njega. Za većinu - baš ono što jedan telefon treba da pruži.

Zato smo HONOR 400 Smart uzeli na detaljno testiranje da vidimo da li zaista isporučuje ono što obećava na papiru. Pa, hajde da vidimo šta to tačno može da ponudi.

HONOR 400 Smart: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

HONOR 400 Smart već na prvi dodir jasno pokazuje šta mu je prioritet. Ovo nije elegantni "staklenac", već telefon koji djeluje kao da je spreman na svakodnevne nezgode. Kućište je plastično, ali pod prstima veoma čvrsto, bez škripanja i uvijanja. Sa težinom od 189 grama, iznenađujuće je lagan s obzirom na izuzetno veliki kapacitet baterije, pa ne opterećuje ruku ni posle dužeg korišćenja.

Poleđina je ravna, baš kao i bokovi. Njena završna obrada odlično odbija otiske, a ako je suditi po stanju nakon korišćenja bez maske - i ogrebotine. Na njoj dominira kvadratni modul sa četiri "objektiva", ali samo jedan od njih krije upotrebljivu kameru.

Najveći adut dizajna je svakako izdržljivost. HONOR se na ovom polju baš potrudio. Telefon ima "Premium Drop" zaštitu sa SGS sertifikatom od 5 zvjezdica, što u praksi znači da bi trebalo da preživi pad sa visine do 2 metra na tvrdu podlogu bez ozbiljnih posljedica. Uglovi su ojačani, sa slojevima koji raspoređuju udar tako da se sila ne prenese direktno na ekran i elektroniku.

Tu je i IP65 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. HONOR navodi da je 400 Smart testiran pod 24-časovnom simulacijom kiše, kao i potapanjem u vodu do 0,5 metara u trajanju do jednog minuta. U prevodu: ne treba da paničite ako vas uhvati pljusak ili vam telefon sklizne u lavor, ali ovo i dalje nije uređaj za ronjenje.

HONOR je dodatno testirao i dugotrajnost komponenti. Kako tvrde iz kompanije, USB port je izdržao 15.000 ubacivanja konektora, POWER taster preko 210.000 klikova, a telefon je preživio 10.000 padova na metalnu površinu tokom internih testova. U praksi, ovo znači da 400 Smart djeluje kao uređaj koji je napravljen da izdrži više nego gotovo svi "klasični" pametni telefoni na tržištu.

Senzor otiska prsta smješten je u POWER taster na desnoj strani i radi vrlo brzo i pouzdano. Pozicija je prirodna i lako se nalazi naslipo. Na lijevoj strani nalazi se posebni AI taster - prvi takav u ovoj klasi telefona. Kratkim pritiskom pokrećete omiljenu aplikaciju ili funkciju po izboru, dok se dugim pritiskom aktiviraju napredne AI opcije, poput prevoda sadržaja na ekranu ili čišćenja pozadinskih procesa. Dugme je potpuno prilagodljivo, pa se lako može podesiti da zaista bude korisno u svakodnevnoj upotrebi.

HONOR 400 Smart: Ekran i zvučnici

Izvor: Ilija Baošić

Na prednjoj strani HONOR 400 Smart telefona nalazi se LCD ekran dijagonale 6,77 inča i rezolucije od 1.610 x 720 piksela. Ne baš impresivno na papiru, ali sasvim korektno u praksi - pogotovo za ovaj cjenovni rang.

Tekst je dovoljno oštar, prikaz detaljan, a boje prijatne. Zapravo, sigurni smo da većina korisnika neće ni primijetiti da koristi panel koji nije FullHD rezolucije.

Ono što hoće primijetiti su nešto deblji okviri ekrana, ali to je neizbježno u ovom segmentu.

Nivo osvjetljavanja je veoma dobar čak i pri jakom ambijentalnom svjetlu, uglovi gledanja takođe, a posebno želimo da pohvalimo brzinu osvježavanja do 120 Hz, zahvaljujući kojoj je kretanje kroz interfejs i skrolovanje kroz društvene mreže bilo svilenkasto glatko.

Za bolje konzumiranje sadržaja, na raspolaganju su i stereo zvučnici koji su pristojnog kvaliteta i veoma glasni.

HONOR 400 Smart: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

U srcu HONOR 400 Smart telefona nalazi Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, osmojezgarni čipset niže srednje klase, izrađen na 6 nm proizvodnom procesu. U pomoć mu priskaču 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije.

Na papiru to ne zvuči spektakularno, pogotovo količina RAM-a, ali telefon u praksi sasvim dobro pokriva standardne potrebe: društvene mreže, YouTube i druge video servise, mejl, poruke, navigaciju, internet pregledač i ogromnu većinu igara na Play prodavnici, s tim da je za neke potrebno smanjiti podešavanja.

Sa softverske strane, HONOR 400 Smart pokreće MagicOS 9 interfejs, zasnovan na Android 15 operativnom sistemu. Ovu okruženje je moderno, vizuelno čisto i prilično intuitivno za korišćenje.

Tamo gdje je HONOR takođe želeo da se istakne jeste vještačka inteligencija. 400 Smart donosi AI funkcije koje smo do skoro viđali uglavnom na znatno skupljim modelima. AI Eraser omogućava da se sa fotografija ukloni neželjeni objekat jednim potezom prsta, dok AI Upscale povećava rezoluciju i kvalitet fotografija. Tu je i Circle to Search koji radi kao na drugim modernim Android telefonima - jednostavnim zaokruživanjem bilo čega na ekranu i Google pretragom za označeni sadržaj.

Instant AI dugme na levom boku zaslužuje poseban pomen. Kratkim pritiskom pokreće unaprijed definisanu aplikaciju ili radnju, a dugim pritiskom aktivira napredne AI funkcije, poput trenutnog prevoda sadržaja na ekranu ili generisanja teksta uz pomoć vještačke inteligencije. U praksi, ovo nije funkcija koja će svima promijeniti život, ali je zgodna prečica i lepo pokazuje smer u kom HONOR gura čak i svoje povoljnije telefone.

HONOR 400 Smart: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Na polju kamera HONOR 400 Smart ne pokušava da glumi premijum telefon. Na poleđini se nalazi jednostavan sistem: glavna kamera od 50 MP sa f/1.8 otvorom blende i pomoćni senzor dubine od 2 MP za portretne fotografije. Pored njih u sistemu stoji LED blic i četvrti "objektiv" koji je zapravo samo dizajnerski detalj.

Prednja kamera ima rezoluciju od 5 MP i zadužena je za selfije, video pozive i otključavanje licem.

Kvalitet fotografija je onakav kakav i očekujete od povoljnog telefona fokusiranog na bateriju i izdržljivost. Po danu, kada ima dovoljno svjetla, glavna kamera isporučuje slike pristojnog kvaliteta - detalji su solidni, boje uravnotežene, a finalni rezultati više nego dovoljni za društvene mreže.

Međutim, kako svjetlo opada, opada i kvalitet. Po mraku i u tamnijem zatvorenom prostoru, fotografije gube detalje, pojavljuje se šum, a izvori svjetla umiju da isperu boje. Noćni režim donekle pomaže, ali ne treba očekivati čuda. Ovo jednostavno nije kamera koja će se nositi sa skupljim modelima.

HONOR 400 Smart: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Ako bismo morali da izdvojimo samo jednu karakteristiku koja bi najbolje definisala HONOR 400 Smart telefon, nema sumnje da bi to bila ogromna baterija od čak 6.500 mAh.

Ovo impresivno rešenje nudi još impresivniju autonomiju, pa uopšte nije pitanje da li može da izdrži dan, već da li je vaš način korišćenja takav da ćete videti tri ili četiri dana upotrebe. Prema onome što nam je pokazao na testu, riječ je o neprikosnovenom šampionu baterije - ne samo u svom cenovnom rangu, već na čitavom tržištu. Sve pohvale!

Pored toga, HONOR koristi dvostruku ćelijsku konstrukciju koja bi trebalo da obezbijedi dug vek trajanja. Da budemo precizniji, kompanija obećava da će baterija posle 5 godina svakodnevne upotrebe zadržati više od 80% originalnog kapaciteta.

A kada dođe vrijeme za punjenje, HONOR 400 Smart podržava snagu do 35 W, što nije rekordno brzo, ali je dovoljno da se baterija za samo pola sata napuni do 50% i bez prevelike poteškoće izgura dan.

Punjač nažalost, ne dolazi u pakovanju, a nema ni podrške za bežično punjenje, ali to je i bilo očekivano.

HONOR 400 Smart: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

HONOR 400 Smart u Srbiji košta oko 160 evra)u konfiguraciji sa 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Telefon je već u dostupan i može se pronaći u ponudi operatora, kao i u slobodnoj prodaji.

Za taj novac, po našem mišljenju, ovo je jedna od najbezbednijih kupovina na srpskom tržištu ispod 20.000 dinara, pogotovo ako cijenite otpornost i višednevnu autonomiju baterije.