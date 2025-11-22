Baterija koja traje 14 dana: Kakve to zvjerke Huawei lansira!?

Nova Huawei Mate 80 serija imaće poseban režim za autonomiju od čak dvije nedjelje.

Izvor: Weibo / Huawei

Huawei se sprema za veliku premijeru u Kini, zakazanu za 25. novembar, kada će biti predstavljena nova Huawei Mate 80 serija. Da ćemo vidjeti neka zanimljiva rešenja, u to nema sumnje, a gigant je sada otkrio možda i najzvučne - autonomiju od čak 14 dana.

Huawei je putem svog Weibo profila otkrio da Mate 80 dobija potpuno novi režim štednje baterije pod nazivom "Outdoor Mode". Ovaj režim drastično smanjuje potrošnju i omogućava da telefon radi i do dvije nedjelje na jednom punjenju.

Izvor: Weibo / Huawei

Naravno, prava slika o trajanju baterije stići će tek nakon prvih testova u realnim uslovima, pa ostaje da se vidi da li će se impresivna autonomija Huawei pametnih satova zaista preneti na telefone.

Istog dana očekuje nas još nekoliko noviteta. Huawei će predstaviti i svoj novi savitljivi model Mate X7, kao i MatePad Edge tablet, čime će zaokružiti jedan od najvažnijih događaja ove godine za svoju mobilnu ponudu.