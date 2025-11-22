logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Baterija koja traje 14 dana: Kakve to zvjerke Huawei lansira!?

Baterija koja traje 14 dana: Kakve to zvjerke Huawei lansira!?

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Nova Huawei Mate 80 serija imaće poseban režim za autonomiju od čak dvije nedjelje.

Nova Huawei Mate 80 serija specifikacije Izvor: Weibo / Huawei

Huawei se sprema za veliku premijeru u Kini, zakazanu za 25. novembar, kada će biti predstavljena nova Huawei Mate 80 serija. Da ćemo vidjeti neka zanimljiva rešenja, u to nema sumnje, a gigant je sada otkrio možda i najzvučne - autonomiju od čak 14 dana.

Huawei je putem svog Weibo profila otkrio da Mate 80 dobija potpuno novi režim štednje baterije pod nazivom "Outdoor Mode". Ovaj režim drastično smanjuje potrošnju i omogućava da telefon radi i do dvije nedjelje na jednom punjenju.

Izvor: Weibo / Huawei

Naravno, prava slika o trajanju baterije stići će tek nakon prvih testova u realnim uslovima, pa ostaje da se vidi da li će se impresivna autonomija Huawei pametnih satova zaista preneti na telefone.

Istog dana očekuje nas još nekoliko noviteta. Huawei će predstaviti i svoj novi savitljivi model Mate X7, kao i MatePad Edge tablet, čime će zaokružiti jedan od najvažnijih događaja ove godine za svoju mobilnu ponudu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Huawei baterije mobilni telefoni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS