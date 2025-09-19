Pametni sat koji ne morate da punite 21 dan!? Pogledajte šta je sve Huawei predstavio u Parizu

Huawei Watch GT 6 serija, Watch Ultimate 2, nova 14 serija telefona, MatePad 12 X tableti FreeBuds 7i bežične slušalice - pogledajte šta je sve Huawei predstavio u Parizu.

Izvor: Ilija Baošić

Huawei je 19. septembra na velikoj premijeri u Parizu predstavio svoje najnovije pametne satove, ali i druge uređaje koji će se uskoro naći u ponudi tehnološkog giganta.

Tokom događaja, imali smo priliku da vidimo novu Watch GT 6 seriju, nove Watch Ultimate 2 pametne satove, nove Huawei tablete, telefone nova 14 serije i nove FreeBuds bežične slušalice. Šta svaki od ovih uređaja ima da ponudi kupcima? Saznajte u nastavku.

Huawei Watch GT 6

Izvor: Ilija Baošić

GT linija već godinama važi za jednu od najpopularnijih na tržištu zahvaljujući kombinaciji elegantnog dizajna, naprednih funkcija i dugotrajne autonomije, a šesta generacija baš na tom polju sada donosi rekordan iskorak naprijed.

Sa Huawei Watch GT 6 serijom, Huawei cilja na premijum osjećaj. Kućišta satova izrađena su od titanijuma vazduhoplovnog kvaliteta, safirnog stakla i keramičke poleđine, pa su istovremeno lagana, otporna i luksuznog izgleda. Novi modeli dolaze u veličinama od 46 mm (Watch GT 6 Pro i Watch GT 6) i 41 mm (Watch GT 6), a ekran je sada 5,5% veći nego kod prethodne generacije, sa maksimalnom osvijetljenošću do čak 3000 nita.

Veliki broj inovacija krije se na polju praćenja zdravlja i sportskih aktivnosti. Satove pokreće TruSense sistem koji precizno mjeri otkucaje srca i nivo kiseonika u krvi, a prvi put donosi i HRV metriku - analizu varijabilnosti srčanog ritma koja pruža dubok uvid u oporavak i stanje organizma nakon treninga. TruSleep algoritam je takođe unaprijeđen, pa sat sada nudi detaljnije informacije o fazama sna i potencijalnim poremećajima, uz preporuke za poboljšanje kvaliteta odmora.

Korisnicima koji se bave sportom na raspolaganju je više od 100 režima vježbanja, ali GT 6 serija donosi i potpuno novu funkciju - "cycling virtual power". Ova opcija biciklistima omogućava da prate snagu i performanse tokom vožnje bez potrebe za dodatnim senzorima, što je prvi put da jedan pametni sat nudi ovakav vid podataka. Unapređeni su i režimi za planinarenje, skijanje i golf, a Huawei tvrdi da sat sada može automatski da prepozna mnoge aktivnosti i sam pokrene praćenje.

Izvor: Ilija Baošić

Autonomija je i dalje glavni adut GT serije i ono što je čini drugačijom u odnosu na konkurenciju. Zapravo, sada je rekordna. Huawei Watch GT 6 Pro i 46 mm modeli nude do čak 21 dan korišćenja na jednom punjenju, dok manji, 41 mm modeli mogu da izdrže do 14 dana. Za one kojima je brzina punjenja presudna, tu je opcija brzog punjenja - Huawei kaže da je svega 10 minuta na punjaču dovoljno je za cijeli dan upotrebe, što GT 6 seriju čini odličnim saputnikom i u najzauzetijem rasporedu.

Na polju pametnih funkcija, sat nudi sve što korisnici očekuju od modernog uređaja - mogućnost Bluetooth poziva, pregled i odgovaranje na poruke, upravljanje muzikom, pa čak i daljinsko fotografisanje preko povezanog telefona. Dodatne aplikacije dostupne su putem AppGallery prodavnice, a kompatibilnost sa Android i iOS uređajima garantuje da će GT 6 raditi bez problema bez obzira na to koji telefon koristite.

Huawei nije zaboravio ni na stil, pa će Watch GT 6 serija biti dostupna u više boja i kombinacija kaiševa - od sportskog silikona, preko elegantne kože, pa sve do titanijuma za one koji žele najluksuzniji izgled. Time su pokrivene sve grupe korisnika - od sportista, preko poslovnih ljudi, do onih kojima je sat modni detalj.

Od 19. septembra do 30. oktobra 2025. kupci koji nabave Huawei Watch GT 6 seriju i povežu je sa Huawei Health aplikacijom dobijaju 50 odsto popusta na mjesečni i godišnji Watch Faces VIP paket, uz uštedu i do 35 evra.

Huawei Watch Ultimate 2

Izvor: Ilija Baošić

Watch Ultimate 2 je novi flagship pametni sat namijenjen avanturistima i ljubiteljima ekstremnih sportova. Radi se o uređaju koji pomjera granice nosive tehnologije, jer po prvi put omogućava sonar komunikaciju pod vodom i ronjenje do dubine od 150 metara.

Kućište sata izrađeno je od legure metala na bazi cirkonijuma, što ga čini izuzetno izdržljivim, dok safirno staklo i keramički prsten dodatno garantuju otpornost na ogrebotine i ekstremne uslove. Watch Ultimate 2 dolazi u crnoj i plavoj varijanti, pa pored vrhunskih performansi donosi i prepoznatljiv premijum izgled.

Velika inovacija je sonar komunikacija pod vodom, koja omogućava slanje unapred podešenih poruka i emotikona drugim Watch Ultimate 2 satovima u radijusu do 30 metara. Ugrađen je i SOS režim za hitne slučajeve, koji može na razdaljini do 60 metara, čime se značajno povećava bezbjednost ronilaca.

Za korišćenje na kopnu, Huawei koristi Sunflower sistem pozicioniranja, koji kombinuje dual-band signal sa pet sistema za satelitsku navigaciju. Rezultat je precizno i brzo lociranje, čak i u izazovnim uslovima, poput planinskih predjela ili gustih šuma. Zahvaljujući eSIM funkciji, Watch Ultimate 2 može samostalno da obavlja pozive, a AI algoritmi za redukciju šuma omogućavaju jasnu komunikaciju i u vjetrovitim okruženjima, kaže Huawei.

Na polju zdravlja, sat koristi TruSense sistem i X-Tap tehnologiju (kao i Watch GT 5 serija), uz niz senzora koji omogućavaju mjerenje čak 11 ključnih zdravstvenih parametara putem opcije Health Glance. Tu su kontinuirano praćenje otkucaja srca, nivoa kiseonika u krvi, precizno mjerenje sna, kao i mogućnost merenja zasićenosti kiseonikom u realnom vremenu.

Baterija je još jedan adut - u režimu štednje rada Watch Ultimate 2 može da traje do 11 dana, dok standardni režim donosi do 4,5 dana korišćenja. Ovo će ga nesumnjivo učiniti pouzdanim partnerom i za najzahtevnije ekspedicije, gdje je dostupnost punjača ograničena.

Huawei nova 14 serija

Izvor: Ilija Baošić

Kako objašnjava Huawei, nova 14 serija telefona kreirana je za sve koji žele da mobilnom fotografijom dobiju rezultate nalik profesionalnim. Zahvaljujući Ultra Chroma kameri nove generacije, fotografije donose vjerne, prirodne i intenzivne boje, dok XD Portrait Engine omogućava da portreti izgledaju realističnije, sa izraženom dubinom i bogatstvom detalja čak i u složenim svetlosnim uslovima. Prednja kamera od 50 MP sa autofokusom i 5x portretnim zumom pruža vrhunske selfije, dok AI alati poput AI Best Expression i AI Remove pomažu korisnicima da brzo i jednostavno doteraju fotografije direktno na telefonu.

Huawei MatePad 12 X

Izvor: Ilija Baošić

Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition donosi ekran posebno razvijen da smanji refleksije i pruži udobno korišćenje, čak i tokom višesatnog rada. Uparen sa novom Huawei M-Pencil Pro olovkom, tablet postaje veoma sposoban alat za pisanje i crtanje, a korisnici dobijaju pristup brzom meniju za beleške, radijalnim kontrolama unutar aplikacija i intuitivnom menjanju četkica pokretom ruke.

Huawei FreeBuds 7i

Huawei FreeBuds 7i donose kombinaciju inteligentnog poništavanja buke, prostornog zvuka i jasnih poziva i udobnosti za nošenje tokom cijelog dana. Sa Intelligent Dynamic ANC 4.0 tehnologijom, Huawei kaže da će korisnici moći da uživaju u omiljenoj muzici ili razgovorima bez ometanja, bilo da su kod kuće, u prevozu ili na poslu.