Huawei sprema svoj najtanji telefon ikad: Mate 70 Air samo što nije stigao

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Tržište sve više naginje ka tankim telefonima, a Huawei je očigledno spreman da se uključi u taj trend.

Mate 70 Air: Najtanji Huawei telefon ikad Izvor: YouTube / Tech ET

Huawei je upravo sertifikovao svoj najtanji telefon ikada. Nazvan Huawei Mate 70 Air, ovaj ultratanki uređaj je primijećen u bazi kineske Agencije za telekomunikacionu opremu, što znači da je lansiranje veoma blizu.

Prema sertifikacionim podacima, telefon pokreće HarmonyOS 5.0 operativni sistem, ali se očekuje da do zvanične premijere bude nadograđen na 5.1 verziju. Njegova zvanična oznaka glasi SUP-AL90, a na raspolaganju će biti tri boje - crna, bela i tirkizna.

Izvor: China Telecom

Ekran od 6,9 inča identičan je onom na Mate 70 Pro modelima. U ponudi će biti verzije sa 256 i 512 GB interne memorije, uz 12 GB RAM-a. Zanimljivo, na donjoj ivici nema uobičajene SIM "fiokice", što sugeriše da Huawei možda uvodi sopstveno eSIM rešenje koje razvija već neko vrieme.

Iako detalji o kamerama i bateriji još nisu poznati, dizajn jasno prati estetiku Mate 70 serije - sa prepoznatljivim "star ring" modulom kamera na poleđini. Na prednjoj strani nalaze se tri senzora, od kojih bi jedan mogao da bude ToF senzor za 3D dubinu.

Huawei još nije potvrdio datum lansiranja, ali činjenica da je uređaj prošao sertifikaciju znači da bi premijera mogla da se desi uskoro, na kojoj će Mate 70 Air biti zvanično predstavljen kao najtanji Huawei telefon do sada.

