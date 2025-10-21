logo
Bizarno ili genijalno? IKEA stavlja telefone u krevet — bukvalno

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Da li biste mogli da izdržite 7 dana bez telefona pred spavanje?

IKEA predstavila minijaturni krevet za telefon - Phone Sleep Collection Izvor: YouTube / IKEA UAE

IKEA je pokrenula novu kampanju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pod nazivom "Phone Sleep Collection", koja ima neobičan, ali zanimljiv cilj - da pomogne korisnicima da smanje korišćenje pametnih telefona pred spavanje.

Kao dio inicijative, IKEA je predstavila minijaturne krevete za pametne telefone. Ideja je da korisnici odlože svoje uređaje na spavanje, baš kao što oni odlaze u svoj krevet.

Ove minijaturne verzije IKEA kreveta izrađene su u prepoznatljivom minimalističkom stilu brenda, sa jastucima, posteljinom i detaljima, ali u dimenzijama prilagođenim telefonu.

Kampanju je osmislila agencija Memac Ogilvy iz Dubaija, a cilj je da se korisnicima pomogne da se odvoje od ekrana pre odlaska na spavanje, jer svjetlost ekrana može ozbiljno da naruši kvalitet sna.

Zanimljivo je da svaki od ovih "kreveta" ima ugrađen čip za praćenje. Kada korisnik odloži svoj uređaj prije spavanja, automatski se aktivira IKEA aplikacija koja beleži početak digitalnog odmora. Aplikacija zatim vodi evidenciju o broju noći tokom kojih korisnik nije koristio telefon, a nakon sedam uzastopnih noći nagrađuje ga vaučerom od 100 dirhama (oko 45 KM).

IKEA na taj način kombinuje cdirham i gamifikaciju, uz nagradu za one koji istraju u izazovu.

"Phone Sleep Collection" minijaturni krevet je trenutno dostupan kao besplatan poklon u IKEA prodavnicama u Dubaiju, Abu Dabiju i drugim gradovima u UAE, ali samo u ograničenom vremenskom periodu - i samo za kupce koji potroše više od 750 dirhama na artikle iz linije "Complete Sleep".

Za sada nije poznato da li će IKEA sličan projekat pokrenuti i u Evropi.

Phone Sleep Collection minijaturni krevet za telefon
Izvor: IKEA UAE

