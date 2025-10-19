logo
Stiže HyperOS 3: Ovi Xiaomi uređaji će dobiti Android 16 u narednih mjesec dana

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

HyperOS 3 stiže na Xiaomi uređaje širom svijeta.

Ovi Xiaomi uređaji će dobiti Android 16 Izvor: Xiaomi

Xiaomi je započeo globalno ažuriranje svojih uređaja na HyperOS 3. Nakon kineskog tržišta, ovaj softver, zasnovan na Android 16 operativnom sistemu, samo što nije stigao na telefone i tablete širom svijeta.

Ažuriranje će tokom oktobra i novembra stići na prve kompatibilne Xiaomi, Redmi i POCO uređaje i donijeti poboljšanja performansi, glađe animacije, optimizovano gejming iskustvo i proširene AI funkcije.

Izvor: Xiaomi

Ovo je spisak uređaja koji će dobiti HyperOS 3 u narednih mjesec dana:

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad Mini

HyperOS 3 je velika nadogradnja kojom Xiaomi želi da se približi iOS nivou integracije između uređaja, ali i da ponudi sopstveni identitet kroz fluidniji dizajn i napredne AI opcije. Novi sistem nije samo vizuelno osvježenje, već i pokazatelj zrelosti HyperOS platforme, koja sve više spaja telefone, tablete, računare i pametne uređaje u jedinstveni ekosistem.

