Stiže HyperOS 3: Ovi Xiaomi uređaji će dobiti Android 16 u narednih mjesec dana

HyperOS 3 stiže na Xiaomi uređaje širom svijeta.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi je započeo globalno ažuriranje svojih uređaja na HyperOS 3. Nakon kineskog tržišta, ovaj softver, zasnovan na Android 16 operativnom sistemu, samo što nije stigao na telefone i tablete širom svijeta.

Ažuriranje će tokom oktobra i novembra stići na prve kompatibilne Xiaomi, Redmi i POCO uređaje i donijeti poboljšanja performansi, glađe animacije, optimizovano gejming iskustvo i proširene AI funkcije.

Izvor: Xiaomi

Ovo je spisak uređaja koji će dobiti HyperOS 3 u narednih mjesec dana:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

HyperOS 3 je velika nadogradnja kojom Xiaomi želi da se približi iOS nivou integracije između uređaja, ali i da ponudi sopstveni identitet kroz fluidniji dizajn i napredne AI opcije. Novi sistem nije samo vizuelno osvježenje, već i pokazatelj zrelosti HyperOS platforme, koja sve više spaja telefone, tablete, računare i pametne uređaje u jedinstveni ekosistem.