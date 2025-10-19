Stiže HyperOS 3: Ovi Xiaomi uređaji će dobiti Android 16 u narednih mjesec dana

HyperOS 3 stiže na Xiaomi uređaje širom svijeta.
Xiaomi je započeo globalno ažuriranje svojih uređaja na HyperOS 3. Nakon kineskog tržišta, ovaj softver, zasnovan na Android 16 operativnom sistemu, samo što nije stigao na telefone i tablete širom svijeta.
Ažuriranje će tokom oktobra i novembra stići na prve kompatibilne Xiaomi, Redmi i POCO uređaje i donijeti poboljšanja performansi, glađe animacije, optimizovano gejming iskustvo i proširene AI funkcije.Izvor: Xiaomi
Ovo je spisak uređaja koji će dobiti HyperOS 3 u narednih mjesec dana:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad Mini
HyperOS 3 je velika nadogradnja kojom Xiaomi želi da se približi iOS nivou integracije između uređaja, ali i da ponudi sopstveni identitet kroz fluidniji dizajn i napredne AI opcije. Novi sistem nije samo vizuelno osvježenje, već i pokazatelj zrelosti HyperOS platforme, koja sve više spaja telefone, tablete, računare i pametne uređaje u jedinstveni ekosistem.