Telefon za milionere: Vertu Agent Q od krokodilske kože i cijenom do 110.000 dolara

Luksuzni brend Vertu lansirao novi model Agent Q, sa AI concierge mrežom, krokodilskom kožom i cijenom do 110.000 dolara.

Vertu je zvanično predstavio svoj luksuzni telefon Agent Q. Uređaj ima 6,02-inčni AMOLED ekran rezolucije 1080x2340 piksela i osvježavanje od 120 Hz, a pokreće ga Snapdragon 8 Elite čipset, tačnije "Supreme" verzija sa višim performansama. Tu je i 16 GB RAM-a, 512 GB ili 1 TB memorije i baterija kapaciteta 5.565 mAh sa podrškom za 65 W brzo punjenje putem kabla.

Glavna kamera ima 50 MP, optičku stabilizaciju slike i Sony IMX906 senzor sa promjenljivim otvorom blende f/1.59-4.0. Tu je i ultraširokougana kamera od 50 MP sa OmniVision OV50D senzorom (1/2.88”), podrškom za Super Macro fotografiju sa udaljenosti od 2,5 cm i vidnim poljem od 122 stepena, kao i telefoto kamera od 64 MP sa 2x optičkim zumom i OIS-om, zasnovana na OmniVision OV64B senzoru. Za selfije je zadužena kamera od 32 MP.

Agent Q se može pohvaliti stereo zvučnicima sa DTS Ultra podrškom, posebnim hardverskim čipom za enkripciju i čak 10 TB cloud prostora gratis koji dolazi uz kupovinu telefona. Ruby Talk taster na boku uređaja aktivira "AIGS mrežu - mrežu od preko 200 specijalizovanih agenata spremnih da izvršavaju komande", navodi se u zvaničnom saopštenju. Drugim riječima, Vertu-ov concierge servis sada je zasnovan na AI agentima, ali korisnici i dalje mogu u svako doba dana i noći da se povežu sa pravim ljudskim asistentima ako AI zakaže.

Kućište telefona opisano je kao "obloženo besprijekornom krokodilskom kožom, sa SIM ležištem u obliku sokolovog krila i šarkom izrađenom u Švajcarskoj". Uređaj ima 320 ručno sastavljenih komponenti, U-oblikovano kućište bez spojeva, debeli sloj pozlate i "keramički jastuk". Kako to Vertu kaže - "ovo nije dizajn, ovo je ceremonija".

Početna cijena Vertu Agent Q iznosi vrtoglavih 5.380 dolara, ali ako mislite da je to skupo - najskuplja varijanta koja se može izabrati košta čak 109.680 dolara. Jednom se živi...