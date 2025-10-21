logo
Niste vi krivi što kucate pogrešno: Otkriven bag koji izluđuje milione, iPhone sam mijenja slova

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Pošaljite ovaj video svima koji su vas zezali zbog pogrešno otkucanih poruka.

iPhone tastatura ima bag, telefon sam kuca pogrešna slova Izvor: YouTube / Michi NekoMichi

Ako ste u posljednje vrijeme primijetili da pravite više grešaka dok kucate poruke na iPhone-u, niste jedini - a, vjerovatno, i nije do vas. Viralni video koji kruži X-om pokazao je da iOS ima bag zbog kog tastatura nasumično ubacuje pogrešna slova tokom kucanja, čak i kada korisnik tačno pritisne željeno dugme.

Sve je počelo objavom jednog korisnika koji je otkrio da postoji bag koji tastaturu tera da sama mijenja slova. Uz objavu je podijeljen i video koji jasno pokazuje problem, a ubrzo su se oglasili brojni vlasnici iPhone-a koji su potvrdili da imaju isti problem.

Ono što čini ovu situaciju ozbiljnijom jeste činjenica da, prema autoru originalnog videa, greške traju već duže vrijeme - još od iOS 16 verzije. Tek kada je snimio ekran i usporio snimak, shvatio je koliko često sistem sam mijenja slova, bez ikakve greške korisnika.

Tastatura je možda najvažniji dio interfejsa svakog pametnog telefona, pa ovakav bag, koji direktno mijenja ono što kucamo, može ozbiljno da naruši svakodnevno iskustvo i povjerenje u uređaj.

Neki korisnici su pokušali da objasne uzrok i tvrde da bi problem mogao da bude povezan sa "autocorrect" funkcijom ili sukobom sa "swipe-to-type" načinom kucanja (QuickPath). Iako Apple još uvijek nije reagovao, video je ponudio neophodno olakšanje mnogima koji su mislili da su počeli da gube preciznost prstiju.

iOS tastatura bag
Izvor: Michi NekoMichi

