Suludo ili genijalno? Rješenje za zavisnost: Maska telefona je toliko neudobna da ga morate spustiti

Ideja je jednostavna - kada predmet izaziva neprijatnost, brže želimo da ga odložimo. A "6 Pounds Phone Case" je užasno neprijatna maska za držanje u ruci.

Izvor: Kickstarter / Matter Neuroscience

Zamislite masku za telefon koja je toliko teška i neudobna da vas prosto tjera da ga spustite poslije nekoliko minuta. Zvuči suludo? Upravo takav izum, nazvan 6 Pound Phone Case, postao je najneočekivaniji saveznik u borbi protiv zavisnosti od pametnih telefona.

Ova maska izrađena je od nerđajućeg čelika i, kao što joj samo ime kaže, teži 6 funti (2,72 kg). A pored težine, koso isječene ivice doprinose izrazito neudobnom osjećaju držanja telefona u ruci.

Razvila ju je kompanija Matter Neuroscience, koja se oslanjala na saznanja o tome kako mozak reaguje na nelagodnost. Ideja je jednostavna: kada predmet izaziva neprijatnost, brže želimo da ga odložimo.

Na fotografijama se može vidjeti potpuno metalna konstrukcija sa izraženim ispupčenjima na vrhu i dnu, kako bi držanje bilo što teže.

Izvor: Kickstarter / Matter Neuroscience

Tim je dva mjeseca radio na dizajnu koji dozvoljava upotrebu uređaja na kratko - taman toliko da se obavi poziv, provjeri mejl ili pošalje nekoliko poruka. Poslije nekoliko minuta težina i oblik postaju toliko naporni da ruka jednostavno traži odmor.

Nošenje ovakvog telefona u pokretu gotovo je nemoguće, što je i poenta. Masku je moguće koristiti samo na iPhone 13-17 modelima, uključujući Pro i Pro Max verzije. Sastoji se od dva metalna dijela spojena sa četiri šrafa, dok kamera, ekran i portovi imaju svoje izreze.

Iako bi neko pomislio da je dovoljno odvrnuti šrafove i skinuti masku u hitnim slučajevima, ni to nije jednostavno. Potreban je šrafciger sa šestougaonim vrhom, a sami šrafovi su napravljeni tako da proces bude spor i zamoran. Autori otvoreno priznaju da je cilj da korisnik odustane još prije nego što pokuša.

Cijena 6 Pound Phone Case maske iznosi 180 evra, a dostupna je na Kickstarter-u, gdje projekat treba da prikupi 65 hiljada evra. U trenutku pisanja prikupljeno je oko 20 hiljada, a kampanja traje još sedam dana. Ideja je, bez dileme, krajnje neobična.