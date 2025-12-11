Instagram otvorio vaš "tajni dosije": Nova opcija otkriva šta algoritam zna da vas zanima

Instagram je uveo novu opciju "Your Algorithm" koja otkriva listu tema na osnovu kojih vam pravi Reels preporuke. Prvi put možete da vidite šta aplikacija misli da volite - i da to sami mijenjate, brišete ili dodajete nova interesovanja.

Izvor: Instagram

Instagram uvodi novu alatku koja omogućava korisnicima da vide i kontrolišu svoj algoritam, počevši od Reels preporuka, saopštila je kompanija u srijedu. Nova opcija se zove Your Algorithm i prikazuje teme koje utiču na preporuke, uz mogućnost da se one prilagode stvarnim interesovanjima korisnika.

Tokom gledanja Reels videa, u gornjem desnom uglu pojaviće se ikonica u obliku dve linije sa srcima. Dodirivanjem te ikonice otvara se Your Algorithm, gde se prikazuje lista tema za koje Instagram smatra da su najvažnije. Prema Instagramu, lista interesovanja nastaje na osnovu aktivnosti korisnika i sumirana je pomoću vještačke inteligencije.

Na primjer, može da se pojavi opis poput: "U posljednje vrijeme u fokusu su kreativnost, sportski hajp, motivacija za trening i skejtbording." Ovaj opis može da se podijeli u okviru Story-ja, slično načinu na koji se dijele rezultati Spotify Wrapped pregleda godine.

Ispod sažetka nalazi se detaljna lista tema relevantnih za korisnika. Korisnici mogu da označe kojih tema žele više ili manje, nakon čega se preporuke automatski prilagođavaju. Ako neka tema nije na listi, može da se doda ručnim upisivanjem, objašnjava TechCrunch.

Uvođenje ove opcije prati TikTok, koji je prošle godine lansirao funkciju Manage Topics za finije podešavanje For You feeda. Slično Instagram-ovoj novini, TikTok omogućava povećanje ili smanjenje zastupljenosti pojedinih tema, ali nudi samo ograničen broj generičkih kategorija. Instagram, s druge strane, prikazuje personalizovanu listu i omogućava dodavanje dodatnih interesovanja.

Nova Instagram alatka dostupna je od srijede u SAD, a uskoro će biti uvedena globalno.

Instagram najavljuje da će u budućnosti alatka Your Algorithm moći da se koristi i za prilagođavanje Explore feeda, a plan je da se proširi i na druge dijelove aplikacije.