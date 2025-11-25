Meta zataškala rezultate sopstvenog istraživanja: "Facebook i Instagram štetni po mentalno zdravlje"

Meta je obustavila sopstveno istraživanje čim su rezultati pokazali da pauza od Facebooka i Instagrama smanjuje depresiju, anksioznost i usamljenost.

Izvor: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

Meta je prekinula interna istraživanja o efektima Facebooka i Instagrama na mentalno zdravlje nakon što je pronašla uzročne dokaze da njeni proizvodi štete mentalnom zdravlju korisnika, proizlazi iz podnesaka u tužbi američkih školskih okruga protiv Mete i drugih platformi.

U istraživanju iz 2020. godine, pod kodnim nazivom "Project Mercury", naučnici iz Mete sarađivali su sa istraživačkom kompanijom Nilsen kako bi procijenili efekat "deaktiviranja" Facebook-a i Instagram-a, proizlazi iz Meta dokumenata pribavljenih tokom sudskog postupka, prenosi Rojters.

Na razočaranje kompanije, "osobe koje su nedjelju dana prestale da koriste Facebook prijavile su manji osjećaj depresije, tjeskobe, usamljenosti i društvenog poređenja", navodi se u internim dokumentima.

Umjesto da objavi te rezultate ili nastavi sa dodatnim istraživanjima, u podnesku se navodi da je Meta prekinula dalji rad i interno proglasila da su negativni rezultati istraživanja kompromitovani "postojećim medijskim narativom" o kompaniji.

Uprkos tome, zaposleni su privatno uveravali Nika Klega, tadašnjeg šefa globalne javne politike Mete, da su zaključci istraživanja validni.

"Nilsenovo istraživanje zaista pokazuje uzročni uticaj na društveno poređenje", napisao je navodno jedan neimenovani istraživač (uz emodži nezadovoljnog lica). Drugi zaposleni izrazio je zabrinutost da bi prikrivanje negativnih rezultata bilo poput postupaka duvanske industrije koja je "sprovodila istraživanja, znala da su cigarete štetne, a informacije zadržala za sebe".

Uprkos sopstvenim dokazima o uzročnoj vezi između proizvoda i negativnih efekata na mentalno zdravlje, u podnesku se tvrdi da je Meta američkom Kongresu rekla kako nema mogućnosti da kvantifikuje štetnost svojih proizvoda za tinejdžerke.

U saopštenju objavljenom u subotu, portparol Mete Endi Stoun izjavio je da je istraživanje zaustavljeno jer je njegova metodologija bila manjkava i da kompanija marljivo radi na poboljšanju bezbednosti svojih proizvoda.

"Cjelokupni zapis će pokazati da više od decenije slušamo roditelje, istražujemo teme koje su najvažnije i sprovodimo stvarne promjene kako bismo zaštitili tinejdžere", rekao je portparol Mete, prenosi Rojters.

Izvor: N1info