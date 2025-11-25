logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Meta zataškala rezultate sopstvenog istraživanja: "Facebook i Instagram štetni po mentalno zdravlje"

Meta zataškala rezultate sopstvenog istraživanja: "Facebook i Instagram štetni po mentalno zdravlje"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Meta je obustavila sopstveno istraživanje čim su rezultati pokazali da pauza od Facebooka i Instagrama smanjuje depresiju, anksioznost i usamljenost.

Istraživanje pokazalo Facebook i Instagram štetni po mentalno zdravlje Izvor: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

Meta je prekinula interna istraživanja o efektima Facebooka i Instagrama na mentalno zdravlje nakon što je pronašla uzročne dokaze da njeni proizvodi štete mentalnom zdravlju korisnika, proizlazi iz podnesaka u tužbi američkih školskih okruga protiv Mete i drugih platformi.

U istraživanju iz 2020. godine, pod kodnim nazivom "Project Mercury", naučnici iz Mete sarađivali su sa istraživačkom kompanijom Nilsen kako bi procijenili efekat "deaktiviranja" Facebook-a i Instagram-a, proizlazi iz Meta dokumenata pribavljenih tokom sudskog postupka, prenosi Rojters.

Na razočaranje kompanije, "osobe koje su nedjelju dana prestale da koriste Facebook prijavile su manji osjećaj depresije, tjeskobe, usamljenosti i društvenog poređenja", navodi se u internim dokumentima.

Umjesto da objavi te rezultate ili nastavi sa dodatnim istraživanjima, u podnesku se navodi da je Meta prekinula dalji rad i interno proglasila da su negativni rezultati istraživanja kompromitovani "postojećim medijskim narativom" o kompaniji.

Uprkos tome, zaposleni su privatno uveravali Nika Klega, tadašnjeg šefa globalne javne politike Mete, da su zaključci istraživanja validni.

"Nilsenovo istraživanje zaista pokazuje uzročni uticaj na društveno poređenje", napisao je navodno jedan neimenovani istraživač (uz emodži nezadovoljnog lica). Drugi zaposleni izrazio je zabrinutost da bi prikrivanje negativnih rezultata bilo poput postupaka duvanske industrije koja je "sprovodila istraživanja, znala da su cigarete štetne, a informacije zadržala za sebe".

Uprkos sopstvenim dokazima o uzročnoj vezi između proizvoda i negativnih efekata na mentalno zdravlje, u podnesku se tvrdi da je Meta američkom Kongresu rekla kako nema mogućnosti da kvantifikuje štetnost svojih proizvoda za tinejdžerke.

U saopštenju objavljenom u subotu, portparol Mete Endi Stoun izjavio je da je istraživanje zaustavljeno jer je njegova metodologija bila manjkava i da kompanija marljivo radi na poboljšanju bezbednosti svojih proizvoda.

"Cjelokupni zapis će pokazati da više od decenije slušamo roditelje, istražujemo teme koje su najvažnije i sprovodimo stvarne promjene kako bismo zaštitili tinejdžere", rekao je portparol Mete, prenosi Rojters.

Izvor: N1info

Možda će vas zanimati

Tagovi

meta Facebook Instagram mentalno zdravlje istraživanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS