Podaci o mentalnom zdravlju novinara u BiH: Dok čekamo reakciju nadležnih, pomozimo jedni drugima 1

Podaci o mentalnom zdravlju novinara u BiH: Dok čekamo reakciju nadležnih, pomozimo jedni drugima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

U Banjaluci su u četvrtak prezentovani rezultati istraživanja "Mentalno zdravlje novinara u BiH", koji su poražavajući - čak 10 odsto medijskih radnika ima problema sa mentalnim zdravljem.

Podaci o mentalnom zdravlju novinara u BiH Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Glavni uzroci mentalnih poteškoća kod većine građana Bosne i Hercegovine, pa tako i novinara, su hronični stres i finansijska neizvjesnost, dok je kod "sedme sile" kao razlog naveden i mobing, kratki rokovi i prijetnje koje dobijaju zbog tema o kojima pišu.

Autor istraživanja, psiholog iz Banjaluke Srđan Puhalo je istakao da je istraživanje obuhvatilo 316 novinara i novinarki u BiH, te da je učestvovalo 60 odsto žena u odnosu na 40 procenata muškaraca. A rezultati podataka su zabrinjavajući, s obzirom da svaki 10. novinar ima neki oblik mentalnih problema, od kojih je najčešća anksioznost iz koje bi ukoliko ne reagujete mogla da se razvije i neki vid depresije.

Šta možemo da uradimo tim povodom, uslijedila su pitanja nakon prezentacije Puhalovih podataka.

Suština diskusije svela se na nekoliko osnovnih premisa - novinari treba da traže od nadležnih institucija da pomognu u osiguranju finansijske stablnosti medija.

Redakcije bi trebale da uvedu prevencije mobinga i sagorijevanja - obuku za urednike, anonimno prijavljivanje pritiska i mogućnost pauze za oporavak.

Udruženja i NVO mogle bi da prošire linije za pomoć - besplatnu psihološku podršku, pravno savjetovanje i grupe za podršku novinarima, a medijski radnici da otvoreno i bez straha progovore o svojim problemima.

Ipak, jedan od najvažnijih koraka leži unutar novinarskih redakcija, ali i izvan njih na nivou "esnafa", tj. da novinari budu solidarni sa drugim kolegama, posebno u manjim mjestima i da imaju razumijevanja ukoliko dođe do "burnouta" ili neke druge mentalne poteškoće.

"Ako nismo solidarni u tim situacijama, teško možemo očekivati pomoć od drugih", istaknuto je na panelu "Slobodni i sigurni: Zaštita prava, mentalno zdravlje i sigurnost novinara u BiH", koji je podržan od Evropske unije i platforme "SafeJournalists.net".

Ako ste novinar i osjećate pritisak - linija za pomoć BH Novinara je otvorena. Pomozite sebi da biste mogli pomoći drugima.

(MONDO)

zole

Pa vi novinari tvrdite da su političari neuračunljivi kako to sad da ste vi bolesni

