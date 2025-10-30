Podaci o mentalnom zdravlju novinara u BiH: Dok čekamo reakciju nadležnih, pomozimo jedni drugima

U Banjaluci su u četvrtak prezentovani rezultati istraživanja "Mentalno zdravlje novinara u BiH", koji su poražavajući - čak 10 odsto medijskih radnika ima problema sa mentalnim zdravljem.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Glavni uzroci mentalnih poteškoća kod većine građana Bosne i Hercegovine, pa tako i novinara, su hronični stres i finansijska neizvjesnost, dok je kod "sedme sile" kao razlog naveden i mobing, kratki rokovi i prijetnje koje dobijaju zbog tema o kojima pišu.

Autor istraživanja, psiholog iz Banjaluke Srđan Puhalo je istakao da je istraživanje obuhvatilo 316 novinara i novinarki u BiH, te da je učestvovalo 60 odsto žena u odnosu na 40 procenata muškaraca. A rezultati podataka su zabrinjavajući, s obzirom da svaki 10. novinar ima neki oblik mentalnih problema, od kojih je najčešća anksioznost iz koje bi ukoliko ne reagujete mogla da se razvije i neki vid depresije.

Šta možemo da uradimo tim povodom, uslijedila su pitanja nakon prezentacije Puhalovih podataka.

Suština diskusije svela se na nekoliko osnovnih premisa - novinari treba da traže od nadležnih institucija da pomognu u osiguranju finansijske stablnosti medija.

Redakcije bi trebale da uvedu prevencije mobinga i sagorijevanja - obuku za urednike, anonimno prijavljivanje pritiska i mogućnost pauze za oporavak.

Udruženja i NVO mogle bi da prošire linije za pomoć - besplatnu psihološku podršku, pravno savjetovanje i grupe za podršku novinarima, a medijski radnici da otvoreno i bez straha progovore o svojim problemima.

Ipak, jedan od najvažnijih koraka leži unutar novinarskih redakcija, ali i izvan njih na nivou "esnafa", tj. da novinari budu solidarni sa drugim kolegama, posebno u manjim mjestima i da imaju razumijevanja ukoliko dođe do "burnouta" ili neke druge mentalne poteškoće.

"Ako nismo solidarni u tim situacijama, teško možemo očekivati pomoć od drugih", istaknuto je na panelu "Slobodni i sigurni: Zaštita prava, mentalno zdravlje i sigurnost novinara u BiH", koji je podržan od Evropske unije i platforme "SafeJournalists.net".

Ako ste novinar i osjećate pritisak - linija za pomoć BH Novinara je otvorena. Pomozite sebi da biste mogli pomoći drugima.

(MONDO)