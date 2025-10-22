Policija privela Amira Pašića Faću nakon prijave zbog prijetnji novinarki

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapšen je Amir Pašić, poznatiji kao Faćo.

Izvor: MUP KS

Na osnovu operativne potrage, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko‑neretvanskog kantona u saradnji sa MUP‑om Kantona Sarajevo, a po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapsilo je Amira Pašića zvanog Faćo.

Pašić je lišen slobode zbog objava u kojima je uputio brutalne prijetnje novinarki Rabiji Arifović, navodi Klix.ba.

Dežurni tužilac je prijavu kvalifikovala kao ugrožavanje bezbjednosti i psihičko nasilje putem informaciono‑komunikacione tehnologije te je izdala naredbe policijskim službenicima Policijske uprave Centar da prikupe i osiguraju dokaze.

Prema izjavi portparolke MUP‑a HNK Ilijane Miloš, Pašića su uhapsili pripadnici Policijske uprave Mostar na osnovu dojave Policijske uprave Centar MUP‑a KS, i biće predat nadležnim organima u Sarajevu na dalje postupanje.

Upravni odbor Udruženja BH Novinari i Linija za pomoć novinarima FMHL najavili su da zahtijevaju hitnu istragu Federalne uprave policije i jedinice za sajber kriminal, kao i postupanje Kantonalnog tužilaštva KS, navodeći da su prijetnje primjer zloupotrebe slobode izražavanja i govora mržnje usmjerenog protiv novinarki.

Iz Udruženja BH Novinari poručili su da najstrože osuđuju verbalno nasilje i dehumanizaciju žena u novinarstvu, te da očekuju dosljednu i brzu primjenu zakona kako bi se zaštitile novinarke i novinari.