© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Sumnjičili ga za lov na zaštićene ptice: Uhapšen Banjalučanin zbog prijetnji tužiocu

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

Banjalučanin G.G. (65) uhapšen je juče zbog prijetnji tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Uhapšen Banjalučanin zbog prijetnji tužiocu Izvor: Shutterstock

Iz policije je saošteno da mu se na teret stavlja da je učinio krivično djelo napad na sudiju i javnog tužioca.

“Osumnjičen je da je tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uputio prijetnje, a koje se dovode u vezu sa obavljanjem njegove tužilačke dužnosti. G.G. će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva pod čijim nadzorom se preduzimaju sve mjere i radnje”, saopšteno je.

Osumnjičeni Banjalučanin je hapšen i dan ranije u Šipovu zbog sumnje da je, zajedno sa državljaninom Srbije, lovio zaštićene vrste ptica u dolini rijeke Plive, odnosno da je počinio krivično djelo uništenje ili oštećenje zaštićenih prirodnih vrijednosti ili dobara.

Od njega su tada privremeno oduzeti mobilni telefoni, kavezi namijenjeni za čuvanje ptica, platnene mreže i druga sredstva za lov .

Nakon što je pušten da se bran isa slobode, uputio je prijetnje postupajućem tužiocu.

Tagovi

hapšenje Banjaluka prijetnje ptice

