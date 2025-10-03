Sijevale i palice: Uhapšena četvorica Banjalučana zbog nasilničkog ponašanja u Srpskim Toplicama

Četiri Banjalučanina uhapšeni su sinoć zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje.

Izvor: MONDO

Uhapšeni su B.К., LJ.К., NJ.S. i G.S. svi iz Banjaluke, a traga se za još nekoliko osoba.

"Nadležnoj policijskoj stanici sinoć oko 19 časova prijavljeno je da je u naselju Srpske Toplice u Banjaluci narušen javni red i mir, kada je više nepoznatih muškaraca napalo dvojicu, koja su zadobila tjelesne povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske" saopšteno je.

Iz policije su saopštili da rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa navedenim krivičnim djelom, a u toku je intenzivna potraga za nekoliko osoba.

Kako saznajemo, u sukobu su korišćene i palice, a povod su navodno narušeni porodični odnosi.