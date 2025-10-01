Nastavak akcije „Karika“: MUP RS uhapsio četiri osobe zbog dječije pornografije (FOTO)

Tri osobe iz Trebinja i jedna iz Jajca uhapšene su u akciji kodnog naziva "Karika" zbog sumnje na iskorištavanje djece za pornografiju.

Izvor: MUP RS

Kakoje saopšteno iz MUP-a RS, osobe D.S., R.P i S.V. iz Trebinja i N.P. iz Jajca su uhapšene zbog postojanja osnova sumnje da su u prethodnom vremenskom periodu izvršila krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Postupajući po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na četiri lokacije koje koriste lica koje se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela i tom prilikom su pronađena i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela i to računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartica i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela", saopšteio je MUP.

Izvor: MUP RS

Ističu da su navedena krivična djela izvršena na taj način što su osumnjičeni u prethodnom vremenskom periodu putem društvenih mreža stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, a zatim ih navodili na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno, tražili su od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela.

"Takođe, navedena lica su upoznavala djecu sa pornografijom, šaljući im fotografski i video materijal pornografskog sadržaja. Isti su kroz komunikaciju, koristeći se aplikacijama, pokušavali i dogovarali sastanke sa djecom radi vršenja obljube. Pored navedenog osumnjičeni su koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije", stoji u saopštenju.

Takođe, navode u MUP-u, pojedina lica se sumnjiče se da su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji su se nalazili pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištili sadržaje dječije pornografije.

Izvor: MUP RS

"Nakon završene kriminalističke obrade, sva gore navedena lica će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata nadležnim tužilaštvima", rekli su u MUP-u Srpske.

Akciju su izveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva untrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim upravama Trebinje i Bijeljina, pripadnicima MUP-a Srednje-bosanskog kantona (Policijska uprava Jajce), a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

(Mondo)