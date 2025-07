Policajac iz Gradiške optužen za obljubu djeteta i dječiju pornografiju

Policajac iz Gradiške D.E. optužen je za krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina i krivičnog djela upoznavanje djece sa pornografijom, saznaje Mondo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Optužnicu protiv njega je podiglo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, a potvrdio sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda.

On je uhapšen 11. avgusta 2023. godine zajedno sa policajcem A.T. iz Laktaša. Kako Mondo saznaje, istraga protiv A.T. je u završnoj fazi.

Obojici je, nakon hapšenja prije dvije godine, određen pritvor zbog bojazni da će uništiti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače.

Iz policije su odmah saopštili da će biti udaljeni sa radnog mjesta i da će protiv njih biti pokrenut unutrašnji postupak.

Zbog zaštite maloljetnih žrtava, ovaj predmet je zatvoren za javnost.

(MONDO)