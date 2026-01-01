Fond RS nudi 20.000 KM subvencije za zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom

Fond RS za zapošljavanje invalida pripremio program za mlađe od 35 godina, uz subvenciju poslodavcima od 20.000 KM, rekao je direktor Stevica Dronjak

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske izradio je za ovu godinu poseban program za zapošljavanje lica sa invaliditetom mlađih od 35 godina po kom poslodavci mogu ostvariti pravo na subvenciju od 20.000 KM, izjavio je Srni direktor ove javne ustanove Stevica Dronjak.

"Novom odlukom o visini novčanog stimulansa omogućeno je poslodavcima koji imaju status privrednog društva za zapošljavanje invalida da, ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom mlađu od 35 godina, ostvare pravo na novčani stimulans odnosno subvenciju u iznosu od 20.000 KM", pojasnio je Dronjak.

Cilj novih finansijskih mjera je snažno stimulisanje zapošljavanja mladih osoba sa invaliditetom kako bi se osigurala dugoročna održivost poslovanja privrednih društava za zapošljavanje ovih lica i stvorili uslovi za njihov nesmetan rad i razvoj.

"Mi smo jedina institucija ove vrste na prostoru bivše Jugoslavije koja ima ovako definisanu i ciljano usmjerenu stimulativnu mjeru", dodao je Dronjak.

Fond je u 2025. godini utrošio više od osam miliona KM u programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom, očuvanja i održivosti zaposlenosti, ekonomske podrške i povrata doprinosa za zaposlene i samozaposlene osobe sa invaliditetom.

U ovoj godini iznosi novčanih sredstava u programima podrške biće od 8.000 do 20.000 KM u zavisnosti od vrste, kategorije i stepena invalidnosti.