Invalidnost ne osuđuje na niži kvalitet života: Ombudsmani traže ukidanje barijera i predrasuda

Ombudsmani BiH ukazali su danas da se licima sa invaliditetom mora omogućiti jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.

Izvor: Shutterstock

Iz institucije Ombudsmana BiH, povodom obilježavanja Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, saopšteno je da invalidnost nikoga ne osuđuje na niži kvalitet života i restrikcije u uživanju ustavom zagarantovanih prava i da ne smije biti ničega što bi lica sa invaliditetom lišavalo prava i narušavalo njihovo ljudsko dostojanstvo.

"Lica sa invaliditetom nailaze na brojne probleme i barijere u svom svakodnevnom funkcionisanju i suočavaju se sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite; njihov svakodnevni život opterećuju i mnoge

predrasude i stereotipi", navodi se u saopštenju.

U svjetlu obilježavanja globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja" ombudsmeni ističu da je prisutno i nasilje nad ženama s invaliditetom, i to najčešće od članova porodice/domaćinstva u kojem stanuju.

Ombudsmani ukazuju da nerijetko u ovakvim slučajevima žrtve nasilja ne prepoznaju znakove nasilja ili nisu u stanju da potraže pomoć.

"U praksi, žene s invaliditetom koje trpe nasilje rijetko se direktno obraćaju Instituciji ombudsmana, obično to bude neko lice iz njihove okoline koje je primijetilo znakove nasilja i koje se obrati, u ime žrtve, za informaciju kako pomoći", navodi se u saopštenju.

Ombudsmani ukazuju da izaći iz nasilne zajednice za žene sa invaliditetom predstavlja poseban izazov, kako zbog ekonomske zavisnosti, tako i zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Žene s invaliditetom dvostruko su marginalizovane, prvo zato što imaju neku vrstu invaliditeta i svakodnevno se suočavaju sa preprekama, a drugo zato što su često izložene nasilju od ljudi s kojima su u partnerstvu i od čije pomoći zavise", dodaje se u saopštenju.