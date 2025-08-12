logo
Spoj prirode i zajednice: Banjaluka gradi inkluzivnu urbanu baštu za osobe sa invaliditetom

Autor Dušan Volaš
Grad zajedno sa timom Univerziteta u Banjaluci realizuje projekat "Inkluzivna urbana bašta Banjaluke“, u okviru kojeg je tokom naredne godine planirana izgradnja bašte i prototipa leja prilagođenih osobama sa različitim oblicima invaliditeta.

Banjaluka gradi inkluzivnu urbanu baštu za osobe sa invaliditetom Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Urbane bašte shvaćene kao idealan poligon za socijalizaciju svih građana, unapređenje mentalnog i fizičkog zdravlja, neformalno učenje, te svrsishodnu inkluziju osoba sa invaliditetom u zajednicu predstavljaju model socijalne inovacije u urbanoj prirodi koji Banjaluka kao grad teži da razvije", navode iz Tima Urbact projekta.

U cilju kreiranja zajedničke vizije razvoja inkluzivne urbane bašte i identifikovanja potreba građana, iz Gradske uprave Banjaluka žele da čuju i stav građana kroz anketu koju možete popuniti na sajtu Grada.

Riječ je o projektu, koji se realizuje u okviru programa URBACT Pioneers Accelerator, a koji finansira Evropska unija.

(Mondo)

