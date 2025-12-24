Dramatična noć u Doboju: Teslićani ranili muškarca ispred porodične kuće

Pripadnici Policijske uprave Doboj identifikovali su i uhapsili Ž.N. i Ј.Т. iz Teslića, koji se sumnjiče da su sinoć vatrenim oružjem ranili muškarca na području Doboja.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Prema policijskom izvještaju, osumnjičeni su pronađeni nedugo nakon što je u večernjim časovima prijavljeno da je ispred jedne porodične kuće došlo do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom, jedna osoba je zadobila tjelesne povrede, nakon čega je hitno upućena u bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći.

Iz Policijske uprave Doboj navode da su operativnim radom na terenu izvršioci identifikovani i stavljeni pod kontrolu.

"O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje na dokumentovanju ovog događaja", navodi se u saopštenju.

Nad uhapšenim licima trenutno se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti poznato više detalja o motivima napada i kvalifikaciji krivičnog djela.