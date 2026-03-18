Rekordna godina za nebo iznad Balkana: Najavljeno 100 novih aviolinija u regionu

Aviopromet u regionu ove godine bilježi snažan rast, uz najavu čak 100 novih aviolinija koje će povezati gradove jugoistočne Evrope s brojnim evropskim i svjetskim destinacijama.

Najviše novih linija uvodi se u Podgorici i Beogradu, dok značajan broj novih ruta dobijaju i Dubrovnik, Tuzla, Priština i Sarajevo.

Riječ je o kombinaciji sezonskih i cjelogodišnjih letova koje uvode vodeće evropske i regionalne aviokompanije, što dodatno potvrđuje rast potražnje za putovanjima i jačanje turističkog i poslovnog prometa u regionu.

Evo liste svih novih linija u regiji, a prema podacima avioportala Zamaaero:

Podgorica 20 linija

(SunExpress Izmir od 12.6. i Antalya od 14.6. Ryanair Poznan od 3.5, te Wizz Air Malmo od 29.3, Beauvais od 30.3, Hamburg i Maastricht od 31.3, Chania od 5.5, Bratislava od 21.5, Barcelona, Basel i Rzeszow od 1.6, Karlsruhe, Köln, Ljubljana i Rim od 2.6, Poznan od 4.6, Vilnijus i Gdansk od 7.6. i Wroclaw od 16.6.).

Beograd 16 linija

(airBaltic Riga od 30.3, Royal Jordanian Amman od 1.4, Köln Eurowings od 17.7, Wizz Air Alghero od 30.3, Palermo od 31.3, Chania od 8.6. i Pisa od 9.6, te Air Serbia Santorini od 30.4, Baku od 3.5, Nizhny Novgorod od 19.5, Toronto od 23.5, Alicante od 1.6., Brač od 20.6, Sevilla od 30.9, Tenerife od 27.10. i Tromso od 14.12.), te jedna zimska sezonska linija Wizz Aira za Greoble od 3.1.

Dubrovnik 11 linija

(Wizz Air Cluj od 23.5, Gdansk od 7.6, Budimpešta d 8.6. i Katowice od 23.7; Ryanair Budimpešta od 2.6. i Gdansk od 4.6; Jet2 Glasgow od 1.5, Croatia Stuttgart od 4.5, Sun d’Or Tel Aviv od 25.5, Smartwings Katowice od 26.5. i Aegean Solun od 1.6.)

Tuzla 9 linija

(Chair Zurich od 28.6, Nile Air od 3.6. i Air Cairo od 15.6. za Hurghadu, te Wizz Air Gothenburg i Bratislava od 29.3, Berlin od 30.3, Beauvais, Hahn i Larnaca od 31.3.)

Priština 9 linija

(Wizz Air Bratisalava od 17.3. i Rim od 22.9, SunExpress Bodrum od 15.6, Eurowings Köln od 1.7, te gp aviation Salzbrug, Bruxelles i Beč od 30.3, Rimini od 15.6. i Bergamo od 19.6.)

Skoplje 5 linija

(AJet Bodrum od 2.7, te Wizz Air Napulj i Budimpešta od 30.3, Palermo od 15.7. i Alghero od 18.7.)

Sarajevo 5 linija

(Transavia Paris Orly od 17.4, Eurowings Berlin od 9.5, Israir Tel Aviv od 27.6, te AJet Bodrum od 28.6. i Ankara od 1.7.)

Ohrid 5 linija

(TUI London od 27.5, te Wizz Air Bratislava od 17.3, Milano od 30.3, Wroclaw od 7.6. i Katowice od 8.6.)

Rijeka 4 linije

(Wizz Air Gdansk, Lublin i Katowice od 9.6, te Swiss Zurich od 29.6.)

Split 3 linije

(United Newark od 30.4, Croatia Nantes od 5.5. i Vueling Bilbao od 16.6.)

Tivat 3 linije

(British London LHR od 14.5, TUI Amsterdam od 17.5. i Iberia Madrid d 18.7.)

Ljubljana 3 linije

(easyJet Edinburgh od 4.4, Wizz Air Skoplje od 2.6. i Pegasus Istanbul Sabiha od 26.1.)

Zadar 2 linije

(Wizz Air Budimpešta i Varšava od 9.6.)

Pula 2 linije

(Jet2 London Gatwick od 2.5. i East Midlands od 24.5.)

Zagreb 2 linije

(Neos Reykjavik od 1.5. i Sun d’Or Tel Aviv od 24.5.)

Niš 1 linija

(Wizz Air iz Dortmunda od 5.1.)

Mostar 1 linija

(Bulgaria Air Sofija od 29.3.)

Brač 1 nova linija

(Air Serbia Beograd od 20.6.)