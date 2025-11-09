Aviokompanija uvodi veliku promjenu: Putnike koji ovo ne budu znali očekuju dodatni troškovi

Ryanair ukida sve šaltere za prijavu na let, pa putnici od 12. novembra moraju da se prijave online i ponesu digitalnu ili odštampanu kartu.

Izvor: Wikimedia/Wikimedia-Adrian Pingstone

Ryanair uvodi veliku promjenu, u potpunosti ukida svoje šaltere za prijavu na let, kao deo strategije prelaska na isključivo digitalno poslovanje.

Putnici će morati da se unapred prijave na let putem interneta i sa sobom ponesu digitalnu ili prethodno odštampanu kartu za ukrcaj. Nova pravila stupaju na snagu u sredu, 12. novembra. Svi putnici moraju završiti proces prijave putem Ryanair aplikacije ili službene web stranice prije dolaska u aerodrom. Nakon online prijave, kartu za ukrcaj treba preuzeti na mobilni telefon ili je odštampati. Bez jedne od ovih opcija, ukrcaj na let neće biti moguć na uobičajen način.

Ryanair je poznat po strogim pravilima i visokim naknadama, a nova digitalna politika nije izuzetak. Putnicima koji se ne prijave na let putem interneta pre dolaska u aerodrom prijeti naknada od 55 evra po osobi za prijavu na licu mjesta.

Iz Ryanaira poručuju da je ovaj potez, koji se za sada testira u aerodromu u Dablinu, osmišljen kako bi se "poboljšalo korisničko iskustvo i postigla veća operativna efikasnost". Cilj je smanjiti redove i ubrzati prolazak kroz aerodrom, podstičući putnike da sve potrebne radnje obave digitalno i pre samog putovanja.

(Kamatica/MONDO)