Značajan rast: Aerodrom Banjaluka uvodi rekordan broj letova u zimskoj sezoni

Aerodrom Banja Luka će ove zime ostvariti značajan rast u broju sedmičnih letova, nadmašujući sve dosadašnje zimske sezone.

Tokom predstojeće zimske sezone 2025/26. godine planirano je ukupno 32 sedmična leta, što je čak 11 više nego prošle zime, te četiri više u odnosu na rekord iz 2022/23. godine, kada ih je bilo 28. Zimske sezone 2023/24. i 2024/25. imale su 15, odnosno 21 let.

Povećanje broja letova prati i rast u frekvenciji na postojećim linijama. Letovi za Beč povećani su sa dva leta u 2022. i 2023. godini, na tri prošle zime, dok će ove zime dostići četiri leta sedmično. Slično je i sa letovima za Memmingen, koji će porasti na pet sedmičnih letova, dok ih je prošle zime bilo četiri, a prethodno dva.

Za Stockholm će biti tri leta sedmično, umjesto dosadašnja dva, dok će Gothenburg imati četiri leta, jedan više nego prošle zime. Letovi za Karlsruhe su počeli prošle zime s dva sedmična polaska, a sada će ih biti tri. Poseban rast bilježi linija za Basel, sa rekordnih sedam sedmičnih letova – najveći broj letova na jednoj liniji iz Banjaluke do sada. Dortmund će takođe imati četiri leta sedmično, u odnosu na dva do 2023. i tri prošle godine. Linija za Beograd ostaje stabilna sa dva leta sedmično.

Iako broj destinacija nije povraćen na nivo iz 2022/23. kada je Aerodrom Banja Luka imao 15 destinacija, u odnosu na sadašnjih osam, značajno povećanje frekvencije ukazuje na rastuću potražnju i stabilizaciju aviosaobraćaja. Iz reda letenja su, između ostalih, isključene linije za Nuremberg, Charleroi, Berlin, Hamburg, Skavstu, Malmö i Bergamo.

Što se tiče avio-kompanija, Ryanair će ove zime imati 19 letova sedmično, što je tri više nego 2022. i čak pet više nego prošle zime. Wizz Air povećava broj letova na 11, nadmašivši i rezultat iz 2022. godine kada je imao 10. Air Serbia zadržava dva sedmična leta ka Beogradu, kao i prethodnih godina.

Ove brojke jasno ukazuju da će zimska sezona 2025/26. biti najuspješnija do sada za Aerodrom Banja Luka, kako po broju letova, tako i po očekivanom broju putnika.

