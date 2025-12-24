logo
Top 10 najboljih zemalja svijeta u 2025: Ove države prednjače po kvalitetu života

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Rangiranje urađeno po kvalitetu života, sigurnosti, ekološkoj odgovornosti i kulturnoj privlačnosti.

Top 10 najboljih zemalja za život 2025. Izvor: Tobin Akehurst/Aliaksandr Antanovich/Beata Urmos/vali.lung/mehdi33300/Shutterstock

Globalni ugled zemalja oblikuju brojni faktori - od kvaliteta života i sigurnosti, preko ekološke odgovornosti, do kulturne privlačnosti i poverenja u vlast. Svake godine, Institut za reputaciju analizira ove aspekte kako bi rangirao države po globalnoj popularnosti i utvrdio koje zemlje uživaju najveći međunarodni ugled.

Kanada

Kanada predvodi listu zahvaljujući globalnom imidžu otvorenog i inkluzivnog društva. Dobija visoke ocjene za političku stabilnost, sigurnost, javno zdravstvo, obrazovanje i društvenu koheziju.

Norveška

Norveška se ističe transparentnom vladom, ekonomskom sigurnošću i visokim životnim standardom. Cijenjena je zbog odgovornog upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoline i sveobuhvatnog sistema socijalne zaštite. Njeni dramatični krajolici i visoki pokazatelji ljudskog razvoja dodatno jačaju globalnu privlačnost.

Švedska

Švedska je poznata po progresivnim socijalnim politikama, inovativnoj privredi i snažnom fokusu na održivost. Globalni lider je u ekološkoj odgovornosti, rodnoj ravnopravnosti i ravnoteži između posla i privatnog života. Njeni snažni javni sistemi i kultura društvene dobrobiti dodatno jačaju ugled zemlje.

Švajcarska

Švajcarska uživa ugled zbog neutralnosti, političke stabilnosti i ekonomske otpornosti. Poznata je po preciznosti, efikasnosti i vrhunskoj infrastrukturi. Alpski krajolici, finansijska verodostojnost i snažne javne usluge čine je privlačnom i turistima i stanovnicima.

Australija

Australija je cijenjena zbog visokog kvaliteta života, snažnog obrazovnog sistema i opuštenog načina života. Otvorenost, kulturna raznolikost i prirodne atrakcije svetskog značaja čine je poželjnom destinacijom za život i putovanja.

Finska

Finska, najsrećnija zemlja na svijetu, poznata je po izvanrednom obrazovanju, visokim nivoima društvenog povjerenja i efikasnom upravljanju. Nizak nivo korupcije i fokus na dobrobit građana doprinose njenom pozitivnom imidžu.

Novi Zeland

Novi Zeland osvaja zadivljujućim prirodnim krajolicima, ekološkom svijesti i pristupačnim načinom upravljanja. Sigurna i mirna zemlja sa naglaskom na održivost i društvenu koheziju.

Danska

Danska je poznata po socijalnoj jednakosti, visokom stepenu sreće i kvalitetu urbanog života. Cijenjena je zbog snažnog sistema socijalne zaštite, liderstva u zelenoj energiji i urbanističkog planiranja usmjerenog na ljude.

Holandija

Holandija je prepoznatljiva po otvorenom društvu, inovacijama i efikasnom upravljanju. Pozitivno je ocijenjena zbog progresivnih društvenih vrijednosti, snažne infrastrukture i stimulativnog poslovnog okruženja, kao i uloge u globalnoj trgovini i diplomatiji.

Belgija

Belgija se ističe kvalitetnim zdravstvom, efikasnim upravljanjem i bogatom kulturnom baštinom. Kao sjedište institucija EU, igra važnu ulogu u međunarodnoj diplomatiji, a njen visok životni standard i snažna mreža javnih usluga dodatno jačaju ugled zemlje.

 (Kamatica/MONDO)

