Iranski ministar otkrio za koga je zatvoren Ormuski moreuz: Uputio i strašnu prijetnju Amerikancima

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Iranski ministar spoljnih poslova najavio napade na američke kompanije na Bliskom istoku i saopštio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren za "neprijatelje".

Iranski ministar otkrio za koga je zatvoren Ormuski moreuz Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je izjavio danas da je Ormuski moreuz zatvoren samo za "neprijatelje" Irana, prenosi "Skaj Njuz" pisanje iranskih državnih medija. Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Države šalju ratne brodove ka Ormuskom moreuzu kako bi osigurale da moreuz ostane otvoren za plovidbu.

On je takođe najavio da će Iran napadati sve objekte američkih kompanija u regionu na Bliskom istoku ako Sjedinjene Države nastave sa napadima na energetsku infrastrukturu Irana. Dodao je i da Iran neće napadati civilne objekte.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

