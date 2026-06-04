Nestali znakovi pored puta: Policija traga za lopovima

Policija iz Vlasenice radi na rasvjetljavanju krivičnog djela krađa, nakon što je dobila prijavu da su nepoznata lica ukrala 10 saobraćajnih znakova na dionici puta Vlasenica–Milići, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Izvor: MONDO arhiva

Policijska uprava saopštila je i da je lice čiji su inicijali D.M. iz Vlasenice povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi na području Milića.

Lice se nalazilo u automobilu "pežo", kojim je upravljalo lice M.J. iz Vlasenice, a u udesu je učestvovalo i vozilo "pasat" kojim je upravljalo lice M.G. iz Milića, kod kojeg je testiranjem utvrđen 0,71 promil alkohola u organizmu.

Protiv M.G. će biti pokrenut prekršajni postupak kod nadležnog suda.

(Srna)