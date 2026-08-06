Nezapamćena katastrofa: Zastrašujući snimci požara u Deliblatskoj peščari (Video)

Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio više od 500 hektara šume. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci požara.

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Veliki požar izbio je u srijedu 5. avgusta u Deliblatskoj peščari u mjestu Šumarak u južnom Banatu, a na društvenim mrežama pojavili su se već brojni, dramatični snimci. Gust oblak dima vidi se iz više dijelova južnog Banata, uglavnom iz Smedereva i dijelova Pančeva, a zbog dramatične situacije u tom dijelu Srbije će Vojska Srbije učestvovati u gašenju požara u Deliblatskoj peščari kako je večeras najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je to saopštio prilikom obraćanja na svečanoj ceremoniji povodom dočeka pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Vatra je zahvatila više od 500 hektara šume i ne prestaje da se širi.

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Snimci požara u Deliblatskoj peščari

Požari u Deliblatskoj peščari se ne smiruju danima unazad. Situacija se dodatno pogoršala izbijanjem novog požara u srijedu 5. avgusta oko 14 časova.

Prizori iz Deliblatske peščare i njene najbliže okoline su apokaliptični. Na udaru su brojna sela u najbližoj okolini, na društvenim mrežama građani prijavljuju da otežano dišu i da pada crni pepeo sa neba koji vjetar raspršuje.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Luka Čaušić izjavio je u srijedu 5. avgusta da je požar u Deliblatskoj peščari izbio oko 14 časova i da se broj proširio na više od 300 hektara. Požar je izbio na oko kilometar od područja na kojem je 22. jula uspješno lokalizovan i ugašen veliki požar, a u međuvremenu je vatra zahvatila i više od 500 hektara šume.

“U gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i 'Vojvodinašuma', dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145. Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih prosjeka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre.

Danas smo na teritoriji sela Lučica kod Požarevca imali tragičan slučaj u kojem je jedno lice stradalo usljed požara koji je samo izazvalo. To je najteža posljedica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalan oprez“, poručio je Čaušić.

(Mondo.rs)