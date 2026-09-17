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Premijer Švedske podnio ostavku poslije pobjede opozicije

Premijer Švedske podnio ostavku poslije pobjede opozicije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Švedski premijer Ulf Kristerson objavio je ostavku nakon pobjede opozicije na parlamentarnim izborima.

Premijer Švedske podnio ostavku Izvor: Profimedia

"Tražim da budem razriješen dužnosti premijera", naveo je Kristerson u pismu predsjedniku Parlamenta.

Švedske opozicione stranke centra i ljevice osvojile su 176 poslaničkih mjesta na parlamentarnim izborima, dok je vladajući desničarski blok osvojio 173 mjesta, saopštila je švedska izborna komisija nakon što je završeno prebrojavanje glasačkih listića.

Nakon promjene parlamentarne većine, očekuje se da će se lider Socijaldemokratske partije Magdalena Anderson vratiti na mjesto premijera nakon četiri godine provedene u opoziciji.

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Švedska ostavka

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