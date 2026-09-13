Švedska na ivici promjene vlasti: Lijevi blok u blagoj prednosti, rezultat neizvjestan

Najnovije projekcije izbora u Švedskoj pokazuju tijesnu prednost lijevog centra nad blokom premijera Ulfa Kristersona. Razlika je svega 0,1 procentni poen.

Izvor: Jonas EKSTROMER / AFP / Profimedia

Švedski izbori donijeli su neizvjesnost do posljednjeg trenutka – najnovije projekcije pokazuju da je blok lijevog centra u blagoj prednosti u odnosu na vladajući desni blok, ali je razlika toliko mala da se ishod izbora još ne može smatrati odlučenim.

Prema novim projekcijama, opozicioni blok koji predvodi liderka Socijaldemokrata Magdalena Anderson ima oko 49,3 odsto glasova, dok blok aktuelnog premijera Ulfa Kristersona ima oko 49,2 odsto. Razlika je svega 0,1 procentni poen.

Ranija izlazna anketa švedskog javnog servisa SVT davala je nešto veću prednost lijevom centru – 51,3 odsto prema 46,8 odsto za desni blok – ali se odnos snaga sužavao kako su pristizale nove projekcije i prvi podaci brojanja.

Anderson bliže povratku na mjesto premijera

Ako se prednost lijevog bloka potvrdi konačnim rezultatima, Magdalena Anderson mogla bi se vratiti na mjesto premijera, nakon što je na čelu vlade bila kratko 2021. godine.

Socijaldemokrate su i dalje najveća pojedinačna stranka, ali će eventualni povratak Andersonove u vladu zavisiti od toga da li će četiri opozicione stranke uspjeti da formiraju funkcionalnu parlamentarnu većinu.

Švedski parlament ima 349 poslanika, a za većinu je potrebno najmanje 175 mandata. Prema ranijoj projekciji SVT-a, lijevi blok mogao bi osvojiti 183 mandata, dok bi desni blok imao 166.

Međutim, novije projekcije ukazuju na mnogo tješnju trku, pa će konačna raspodjela mandata zavisiti od preostalih glasova.

Švedske demokrate podbacile

Posebnu pažnju privlači rezultat Švedskih demokrata, nacionalističke i antiimigracione stranke koju predvodi Džimi Okeson.

Ta stranka je na prethodnim izborima bila druga po snazi i postala ključna za održavanje desničarske vlade Ulfa Kristersona. Ove godine, međutim, projekcije pokazuju da bi mogla pasti na treće mjesto među najvećim švedskim strankama.

Kristerson je prije izbora najavio da bi, u slučaju pobjede desnog bloka, Švedske demokrate prvi put uključio direktno u vladu, čime bi ova stranka dobila ministarska mjesta.

Upravo je mogućnost ulaska krajnje desnice u vladu bila jedna od ključnih tema predizborne kampanje.

Izvor: Jonas EKSTROMER / AFP / Profimedia

Konačni rezultat tek slijedi

Glasanje za švedski parlament održano je 13. septembra, a pored izbora za Riksdag građani su glasali i za regionalne i lokalne vlasti. Prvi preliminarni rezultati počeli su da pristižu nakon zatvaranja birališta.

Konačni rezultat neće biti poznat odmah. Švedske vlasti navode da će konačno brojanje glasova početi 14. septembra, dok se završni rezultati očekuju tokom narednog vikenda.

Zbog toga je u ovom trenutku najpreciznije reći da je švedska opozicija u blagoj prednosti, ali da je izborna trka praktično izjednačena.

Ako se prednost lijevog centra potvrdi, Švedska bi mogla dobiti novu vladu predvođenu Socijaldemokratama i Magdalenom Anderson, dok bi aktuelni premijer Ulf Kristerson i njegova desničarska koalicija otišli u opoziciju.

(MONDO/Rojters)