Uveli i mogućnost pomilovanja: Prištinska skupština usvojila izmjenama Zakona o sudu u Hagu, evo šta sadrže

Prištinska skupština usvojila je izmene Zakona o sudu u Hagu, sužavajući nadležnosti Specijalizovanih veća i mijenjajući kaznene mjere.

Izvor: YouTube/Associated Press

Nacrt izmena i dopuna zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu, koji je podnijela Demokratska partija Kosova (DPK), a koji je skupština privremenih institucija u Prištini danas usvojila u prvom čitanju, sadrži sužavanje nadležnosti Specijalizovanih veća, skraćivanje maksimalne kazne, promjenu mjesta gde će osuđeni služiti kaznu, a uvodi i mogućnost pomilovanja.

Prema izmjenama, Specijalizovana veća sudila bi samo u slučajevima koji se odnose na konkretne navode u izvještaju Dika Martija o nezakonitom vađenju i trgovini ljudskim organima, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Slučajevi ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti ili političkog nasilja koji nisu povezani sa navodima o vađenju organa ne bi bili obuhvaćeni mandatom Specijalizovanih vijeća, već bi bili prebačeni sudovima i tužilaštvu na KiM, što bi značilo da bi za ratne zločine za koje su osuđena četvorica bivših vođa tzv. OVK bilo suđeno na KiM.

Prema tom prijedlogu, Specijalizovana veća sudila bi samo u slučajevima koji se odnose na konkretne navode o nezakonitom vađenju, uklanjanju i trgovini ljudskim organima, dok bi u slučajevima ubistva, mučenja i okrutnog ili nehumanog postupanja sudila smo kada su ti slučajevi direktno ili neposredno povezani sa slučajevima vađenja i trgovine organima.

Skraćen mandat Specijalizovanim vijećima u Hagu na svega godinu i po dana?

Prema prijedlogu, bio bi skraćen i period za koji Specijalizovana veća imaju mandat i ne bi bio od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine, kao što je sada slučaj, već od 1. jula 1999. do 31. decembra 2000. godine.

DPK takođe predlaže da slučajevi koji ne ispunjavaju uslove sužene nadležnosti budu prebačeni sudovima i tužilaštvu na KiM, odnosno u specijalno odeljenje osnovnog suda privremenih institucija u Prištini, a istrage bi bile prebačene u tzv. specijalno tužilaštvo.

Predlog obuhvata i promjenu dužine kazne koja može biti izrečena, a prema njemu maksimalna kazna koja može biti izrečena ne bi bila doživotni zatvor, kao sada, već 15 godina zatvora.

Kazna da se služi u zatvorima na KiM?

Mjesto izdržavanja kazne bi se, prema prijedlogu, takođe promijenilo.

Prema sadašnjem zakonu, predsjednik Specijalizovanih vijeća mesto izdržavanja kazne bira između zemalja koje su pristale da prime osuđene, dok prijedlog predviđa da se zatvorska kazna služi u zatvorima na KiM.

Prijedlog omogućava i predsjedniku tzv. Kosova da pojedinačno pomiluje osobe osuđene pravosnažnom presudom.

Nacrt je podnet nakon što su Specijalizovana veća u Hagu 16. septembra prvostepeno osudila bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina.

U Prištini su sve političke stranke i javnost, bez obzira na neslaganja oko drugih pitanja, presudu Specijalizovanih veća vođama tzv. OVK ocijenili kao "nepravednu", a odmah nakon izricanja presude počeli su protesti koji se i dalje održavaju, kao i sistematska mobilizacija kako bi bila pružena podrška osuđenima za ratne zločine.

(Blic/MONDO)