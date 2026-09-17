Otkriven plan Albanaca za ukidanje Suda u Hagu: Ovako planiraju da ospore odluku o presudi ratnim zločincima

Izvršni direktor Kosovskog pravnog instituta Ehat Miftaraj rekao je da je za ukidanje Specijalizovanih vijeća Kosova potrebno 80 glasova poslanika i ukidanje odgovarajućeg zakona.

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Izvršni direktor Kosovskog pravnog instituta Ehat Miftaraj, govoreći o mogućnosti ukidanja Specijalizovanih vijeća Kosova, rekao je da je za odgovarajuću ustavnu promjenu potrebno 80 glasova poslanika, kao i ukidanje Zakona o Specijalizovanim vijećima.

"Potrebno je 80 glasova poslanika. Nacrt za ukidanje je spreman od prošlog puta. Ako postoji politička volja, ako stranka na vlasti, Samoopredjeljenje, ima volju, može da pokrene proceduru. Potrebno je 80 glasova da se ukine ustavni amandman i ukidanje Zakona o Specijalizovanim vijećima", rekao je Miftaraj, prenijela je TV21.

Osim obezbjeđivanja glasova u Skupštini, kako je dodao, postoje i druge prepreke u vezi sa međunarodnim obavezama tzv. Kosova.

"Imamo neke druge prepreke, jer imamo sporazum sa Holandijom, ratifikovani sporazum između tzv. Kosova i Kraljevine Holandije, kao i međunarodne obaveze", rekao je Miftaraj.

Podjetimo, dio pristalica OVK, koje su juče protestovale na trgu Skenderberg u Prištini zbog presude bivšim liderima OVK u Hagu, sinoć je po završetku protesta otišao ka zgradi Euleksa, gdje su bacali kamenje i pirotehnička sredstva, zbog čega se dio krova objekta zapalio.

Pred Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu izrečene su prvostepene presude četvorici lidera tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Tači je dobio 25 godina zatvora.

Sudija Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu Čarls Smit pročitao je presude za bivše vođe tzv. OVK.

Redžep Seljimi osuđen je na jedinstvenu kaznu od 13 godina.

Kadri Veselji osuđen je na jedinstvenu kaznu od 18 godina.

Jakup Krasnići osuđen je na objedinjenu kaznu od 25 godina.

Tužilaštvo je prethodno zatražilo maksimalne kazne zatvora od po 45 godina, tereteći ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u periodu između marta 1998. i septembra 1999. godine.

Nekadašnji čelnici Glavnog štaba OVK optuženi su po individualnoj krivičnoj odgovornosti u ukupno 10 tačaka. Optužnica ih tereti za progon, ubistva, mučenja, proizvoljna zatvaranja i prisilne nestanke na više od 40 lokacija na Kosovu i u sjevernoj Albaniji.

(Kosovo online/MONDO)