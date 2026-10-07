Ovako je Putin proveo 74. rođendan: Razgovarao sa 10 svjetskih lidera, a jedan je pokrenuo važno pitanje

Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je niz razgovora sa stranim liderima na svoj rođendan, saopštila je pres-služba Kremlja.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin je na svoj 74. rođendan razgovarao sa liderima deset zemalja, a među temama telefonskih razgovora našli su se odnosi Moskve sa tim državama, kao i bezbjedna plovidba Crnim morem.

Putin je telefonom razgovarao sa liderima Azerbejdžana, Jermenije, Bjelorusije, Irana, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Turske i Uzbekistana.

Tokom razgovora razmatrana su aktuelna pitanja bilateralnih odnosa.

Erdogan sa Putinom o Crnom moru

Kako je prenijela bjeloruska agencija Belta, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko dogovorio se sa ruskim liderom da razgovore o aktuelnim pitanjima nastave kada se sastanu na marginama samita Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu.

Iz kabineta turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana saopšteno je da su Erdogan i Putin tokom telefonskog razgovora razgovarali i o pitanju bezbjedne plovidbe Crnim morem.

Izvor: YouTube/screenshot/PBS NEWSHOUR

Predsjednik Tadžikistana Emomali Rahmon istakao je tokom razgovora značajan Putinov doprinos jačanju odnosa dvije zemlje.

Predsjednik Turkmenistana Serdar Berdimuhamedov zahvalio je Putinu na pažnji koju posvećuje razvoju odnosa sa Ašhabadom, dok je predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev ukazao na, kako je naveo, istorijsku ulogu ruskog predsjednika u formiranju savremene Rusije, prenose RIA Novosti.

Razgovarao i sa liderima Irana, Jermenije i Azerbejdžana

Putin je bilateralne odnose razmatrao i sa predsjednikom Kirgistana Sadirom Žaparovim, premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom, predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, predsjednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim i predsjednikom Irana Masudom Pezeškijanom.

Ruski predsjednik je tokom dana održao i operativni sastanak sa stalnim članovima Savjeta bezbjednosti Rusije, na kojem su razmatrana aktuelna pitanja unutrašnje i spoljne politike.

Putinu su ranije stigle i pisane rođendanske čestitke, između ostalih, od kineskog predsjednika Si Đinpinga, sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, patrijarha Kirila, kao i ruskih gubernatora i drugih domaćih i stranih državnih i javnih ličnosti.

(Mondo.rs)