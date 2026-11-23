Igor Dodik priprema sastav nove Vlade RS. Petar Đokić ostaje bez ministarske funkcije, a resor energetike mogao bi preuzeti Darko Banjac.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik planira promjene u više ministarstava, a među onima koji bi mogli ostati bez funkcije je dugogodišnji ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Kako piše Klix, njegov resor trebalo bi da preuzme predsjednik Narodne partije Srpske (NPS) Darko Banjac.

Đokić, koji je ujedno predsjednik Socijalističke partije, ministarsku funkciju obavlja bez prekida od decembra 2014. godine.

U Vladi Željke Cvijanović bio je na čelu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a potom je nastavio da vodi resor energetike u kabinetima Radovana Viškovića i Save Minića.

Ukoliko ne bude dio nove vlade, Đokić će završiti gotovo 12 godina dug ministarski mandat.

Darko Banjac je najozbiljniji kandidat za novog ministra energetike i rudarstva, iako je prvobitno bio zainteresovan za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Promjene se očekuju i u drugim resorima, a pojedini političari već imaju želje u vezi sa funkcijama koje bi mogli preuzeti.

Alen Šeranić, koji je početkom novembra podnio ostavku na mjesto ministra zdravlja i socijalne zaštite kako bi preuzeo poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, prema istom izvoru zainteresovan je za Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

Ipak, za sada nije poznato da li će mu ta funkcija pripasti.

Za mjesto ministra zdravlja i socijalne zaštite, prema saznanjima Klixa, zainteresovan je Davor Pranjić, član HDZ-a i bivši potpredsjednik Republike Srpske.

Nešić zainteresovan za funkciju, ali postoji prepreka

Među političarima koji su zainteresovani za ministarsku poziciju nalazi se i predsjednik DNS-a Nenad Nešić.

Prema informacijama Klixa, Nešić je želio funkciju u Savjetu ministara BiH ili Vladi Republike Srpske, ali mu ona, kako navodi taj portal, neće biti ponuđena zbog neizvjesnosti u vezi sa predmetom „Tunel 2“.

Još nije poznato da li će protiv Nešića u tom predmetu biti podignuta optužnica.

Nešić je ranije napustio funkciju ministra bezbjednosti BiH zbog ovog slučaja, a u SNSD-u ne žele rizikovati eventualni novi gubitak ministarske pozicije ukoliko optužnica bude podignuta i potvrđena.

Igora Dodika je u nedjelju za mandatara imenovao predsjednik Republike Srpske Savo Minić, nakon konsultacija sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije.

Minić očekuje da novi sastav Vlade Republike Srpske bude formiran do sredine decembra.

Mandatar sada treba da predstavi program rada i prijedlog sastava kabineta Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za izbor nove vlade neophodna je podrška većine od ukupnog broja narodnih poslanika.

Dodik najavio rast plata i penzija

Nakon prihvatanja mandata, Igor Dodik obećao je stabilne plate i penzije, njihov postepeni rast, kao i unapređenje zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Nije precizirao kada bi moglo doći do povećanja primanja, koliki bi taj rast bio niti kojim mjerama namjerava da poboljša zdravstveni i obrazovni sistem.

Poručio je da građani s pravom očekuju da od svojih plata mogu dostojanstveno živjeti i da njihova djeca imaju budućnost u Republici Srpskoj.

Najavio je da će nova vlada na tim ciljevima raditi od prvog dana.

Očuvanje ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske označio je kao trajnu obavezu budućeg kabineta.

Posebno je istakao saradnju sa Srbijom, uključujući nastavak postojećih i pokretanje novih zajedničkih projekata sa budućom vladom koju bi, prema njegovim riječima, vodila Studentska lista.

Govoreći o evropskim integracijama, naveo je da će Republika Srpska podržavati Evropsku uniju u mjeri u kojoj se bude uvažavao njen položaj.

Dodik je poručio i da je spreman na donošenje teških odluka ukoliko budu neophodne za ostvarivanje rezultata.

Naglasio je da ga ne zanimaju zasluge, već konkretni rezultati, te da je otvoren za razgovore sa svima koji imaju jasan plan, bez obzira na političke razlike.