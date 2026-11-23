Policija u Banjaluci uhapsila je dvojicu vozača nakon saobraćajnih nezgoda. Jedan je imao 3,05, a drugi 1,74 promila alkohola u organizmu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dva vozača uhapšena su u Banjaluci nakon što su učestvovala u saobraćajnim nezgodama upravljajući vozilima pod dejstvom alkohola, a kod jednog je utvrđeno 3,05 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Vozač čiji su inicijali D.B. iz Laktaša uhapšen je u petak 20. novembra, oko 12.10 časova, nakon što je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a testiranjem je utvrđeno da je imao 3,05 promila alkohola u organizmu.

Istog dana u 19.55 časova slobode je lišen i vozač čiji su inicijali V.Č. iz Banjaluke, koji je takođe učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a kod njega je utvrđeno 1,74 promila alkohola.

Policija je izvršila uviđaje na mjestima nezgoda, a protiv oba vozača biće pokrenuti prekršajni postupci nakon dokumentovanja predmeta, navedeno je u saopštenju.