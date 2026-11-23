U BiH danas prestaju padavine i slijedi razvedravanje. Temperatura do 14 stepeni, uveče zahlađenje i slab mraz, u Hercegovini jaka bura.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini u prijepodnevnim časovima padavine će slabiti i doći će do postepenog razvedravanja na sjeveru i zapadu, a tokom dana biće sunčanih perioda.

Tokom popodneva padavine će prestati i na jugu i istoku. Uveče i naredne noći vedro i sve hladnije uz slab mraz, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti umjeren do jak sjeverozapadni. Tokom dana slabi u većini predjela, osim u Hercegovini, gdje će biti vjetrovito uz jake udare bure.

Rođeno osam beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. U Gradišci, Doboju i Istočnom Sarajevu rođene su po dvije bebe,

a u Nevesinju i Banjaluci po jedna. U Gradišci su rođene dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Doboju jedna djevojčica i jedan dječak, u Nevesinju jedan dječak, a u Banjaluci jedna djevojčica. Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Zvorniku, Bijeljini, Foči i Trebinju.

Maksimalna temperatura vazduha od četiri do osam, na jugu do 14, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov. Uveče sve hladnije uz minimalnu temperaturu vazduha od minus dva do dva, na jugu do šest, u višim predjelima od minus pet stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno sa kišom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom ili susnježicom.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus šest, Kneževo minus jedan, Han Pijesak nula, Drvar, Jajce i Mrkonjić Grad jedan, Ribnik, Kalinovik, Sokolac i Šipovo dva, Bihać, Sarajevo, Tuzla, Novi Grad i Banjaluka tri, Doboj i Bijeljina četiri, Srebrenica, Foča, Zvornik i Srbac pet, Gacko sedam, Višegrad i Rudo osam, Bileća devet, Mostar i Trebinje 11 i Neum 13 stepeni Celzijusovih.



Najviše padavina u prethodna 24 časa zabilježeno je u Gacku - 87 litara po metru kvadratnom.