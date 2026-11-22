U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje hladnije, vjetrovito i oblačno vrijeme uz jaču kišu, a u brdsko-planinskim predjelima sa susnježicom i snijegom, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Izvor: Dirceu Portugal / imago stock&people / Profimedia

Već tokom prijepodneva na sjeveru i zapadu padavine će slabiti i prestati uz postepeno razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčanih perioda, a poslije podne prestaće i na jugu i istoku.

Uveče i naredne noći vedro i sve hladnije uz slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U prvom dijelu dana duvaće umjeren do jak vjetar, sjeverozapadni, a tokom dana slabiće u većini predjela, samo će na jugu i dalje biti vjetrovito.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, na jugu do 12, a maksimalna od četiri do 14, u višim predjelima od jednog stepena Celzijusovog.

Uveče sve hladnije uz minimalnu temperaturu vazduha od minus dva do dva, na jugu do šest, a u višim predjelima od minus pet stepeni.

U Srpskoj i FBiH danas je naoblačenje sa zapada uslovilo kišu, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Prognoza za naredne dane

Republiku Srpsku narednih dana očekuje zahlađenje, biće promjenljivo, a meteorolozi su u noći između srijede i četvrtka najavili kišu, susnježicu i snijeg.

Hladno sa slabim mrazom biće u utorak, 24. novembra, a tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i svježe. Na jugu će biti vjetrovito uz umerenu do jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus sedam, a najviša dnevna od četiri do osam, na jugu do 12, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusov.

Slično se nastavlja i u srijedu ujutro, kada će u prvom dijelu dana biti suvo uz sunčane periode, ali će uz postepeno naoblačenje po podne i uveče početi da pada kiša. Na jugu će biti vjetrovito uz jače i obilnije padavine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do jedan, na jugu do pet, u višim predjelima na istoku od minus sedam, a najviša dnevna od tri do devet, na jugu do 12 steepni Celzijusovih.

Oblačno sa kišom biće u četvrtak, 26. novembra, a u brdsko-planinskim predjelima uz susnježica i snijeg. Na jugu se očekuje vjetrovito vrijeme uz obilnije padavine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do šest, na jugu do 10, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu do 14, u višim predelima od jedan stepen Celzijusov.