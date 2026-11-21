U Mahovljanima kod Laktaša večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao pješak.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pješak G.K. iz Maglajana poginuo je večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći u Mahovljanima kod Laktaša kada je na njega naletio automobil BMW kojim je upravljao M.T. (35) iz Gradiške, kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u krvi.

Kako nezvanično saznaju "Nezavisne novine", vozaču BMW-a iz Gradiške nakon nesreće utvrđeno je prisustvo alkohola u krvi.

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici Policijske uprave Banjaluka i u toku je policijski uviđaj kojim će biti rasvijetljene sve okolnosti ove nesreće.

Saobraćaj na ovoj dionici puta u Mahovljanima u potpunosti je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez, prenosi ATV.