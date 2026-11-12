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Lančani sudar na zapadnom tranzitu u Banjaluci (Video)

Lančani sudar na zapadnom tranzitu u Banjaluci (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Na Zapadnom tranzitu u Banjaluci, u blizini tržnog centra Emporijum večeras se desio lančani sudar.

Lančani sudar kod Emporiuma u Banjaluci Izvor: RTRS/screenshot

Na licu mjesta nalazi se policija i Hitna pomoć.

Uviđaj u toku.

(RTRS)

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Tagovi

sudar Banjaluka saobraćajna nesreća

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Hvala što ste poslali vijest.

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