Lančani sudar na zapadnom tranzitu u Banjaluci (Video)

Na Zapadnom tranzitu u Banjaluci, u blizini tržnog centra Emporijum večeras se desio lančani sudar.
Na licu mjesta nalazi se policija i Hitna pomoć.
Uviđaj u toku.
(RTRS)
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Na Zapadnom tranzitu u Banjaluci, u blizini tržnog centra Emporijum večeras se desio lančani sudar.
Na licu mjesta nalazi se policija i Hitna pomoć.
Uviđaj u toku.
(RTRS)
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