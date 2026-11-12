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Optužnica protiv Banjalučanina zbog teške krađe i prevare: Tužilaštvo zatražilo pritvor

Optužnica protiv Banjalučanina zbog teške krađe i prevare: Tužilaštvo zatražilo pritvor

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Dvadesetsedmogodišnjak je osumnjičen da je obijao kuće u Laktašima i krao alat, motornu pilu i mobilni telefon, a u Banjaluci prevarom došao do novca.

Optužnica zbog teške krađe i prevare, zatražen pritvor Izvor: Shutterstock

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv muškarca iz ovog grada, inicijala P. I. (27), zbog produženih krivičnih djela teška krađa i prevara, uz prijedlog za određivanje pritvora.

Postupajući tužilac je, nakon ispitivanja osumnjičenog, uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Optužnica je zajedno sa prijedlogom za određivanje pritvora proslijeđena Osnovnom sudu u Banjaluci na potvrđivanje.

Obijao kuće u Laktašima i krao alat

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je 3. i 9. novembra u Laktašima, s namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi, obijao kuće i otuđio motornu pilu, alat i mobilni telefon.

U Banjaluci je, kako se navodi u saopštenju, 7. novembra doveo u zabludu oštećenu osobu inicijala B. D. i od nje otuđio i prisvojio novac.

O daljem postupanju u ovom predmetu odlučivaće nadležni sud.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka krađa prevara optužnica

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