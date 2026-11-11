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U Trebinju oduzete 62 vjenčanice: Tržišna vrijednost haljina procijenjena na 280.000 KM

U Trebinju oduzete 62 vjenčanice: Tržišna vrijednost haljina procijenjena na 280.000 KM

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) su u Trebinju privremeno oduzeli 62 vjenčanice, čija je procijenjena tržišna vrijednost 280.000 KM., čija je procijenjena tržišna vrijednost 280.000 KM.

U Trebinju oduzete 62 vjenčanice vrijedne 280.000 KM Izvor: UIO BiH


"Roba stranog porijekla oduzeta je radi nedostatka odgovarajuće dokumentacije i dokaza o provedenom carinskom postupku, odnosno plaćenim uvoznim dažbinama", saopšteno je danas iz UIO BiH.

Operativnu aktivnost realizovali su službenici Regionalnog centra Mostar, na osnovu obavještajnih informacija koje su ukazivale na nepravilnosti o porijeklu robe strane proizvodnje koja je bila za prodaju i iznajmljivanje, a za koju nisu bile plaćene uvozne dažbine.

Prilikom kontrole poslovnog subjekta u Trebinju utvrđeno je da se roba nalazi u prometu bez odgovarajuće robne dokumentacije i dokaza o sprovedenom carinskom postupku.

(Mondo)

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vjenčanica UIO BiH

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