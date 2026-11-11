Detalji akcije POSKOK-a: Uhapšen vozač Nenada Nešića, supruga Bogučanina i saradnici grupe Ćele Smajlovića

U akciji POSKOK-a na Palama uhapšen Darko Čajić, vozač Nenada Nešića. Privedeni i Selma Bogučanin i Edib Džedžibeg kod kojeg je nađeno 110 kg droge.

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Hapšenje Ibrahima Handanovića, zaposlenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica i pratioca direktora ovog zavoda Rusmira Isaka, otvorilo je istražiteljima trag prema kriminalnoj grupi Muharema Smajlovića zvanog Ćelo iz Zenice, piše Istraga.ba.

Upravo je ova grupa jedna od meta velike akcije koju od jutros sprovodi Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva FBiH (POSKOK), uz asistenciju pripadnika više policijskih agencija na području Zeničko-dobojskog, Sarajevskog i Srednjobosanskog kantona, kao i na teritoriji Republike Srpske.

Handanović, koji je priveden prošlog mjeseca u Zenici nakon policijske potjere tokom koje je odbacio drogu, radio je za Smajlovićevu grupu koja se dovodi u vezu sa organizovanim krijumčarenjem i distribucijom narkotika.

Prema saznanjima portala "Istraga", u današnjoj akciji na Palama uhapšen je Darko Čajić, vozač Nenada Nešića, predsjednika DNS-a i bivšeg ministra bezbjednosti BiH. Čajić je bivši radnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i zet Stefana Samardžije, koji je ranije hapšen u okviru istraga o ubistvima banjalučkog biznismena Damira Ostojića Šijana i sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Nakon što je u julu dao otkaz u DKPT-u, Čajić je zaposlen u Civilnoj zaštiti Republike Srpske, a na terenu je Nešićev stalni pratilac i vozač.

Zapljena više od stotinu kilograma droge i nova hapšenja

Među privedenima je i Selma Bogučanin, supruga Amela Bogučanina, koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog pucnjave na Vracama od 7. juna u kojoj je ubijen Branislav Janjić, a ranjeni Bogučanin i Sergej Furtula.

U današnjoj akciji uhapšen je i Edib Džedžibeg, koji je sa Bogučaninom privođen 2022. godine u akciji „Hornet“ zbog preprodaje droge nabavljane preko škaljarskog klana.

Prilikom jutrošnjeg pretresa kod Džedžibega je pronađeno oko 80 kilograma skanka i 30 kilograma spida. Narkotici su dopremani sa područja Pala, odakle su preko Sarajeva transportovani dalje prema Zenici, gdje je teritoriju pod kontrolom držao Muharem Smajlović Ćelo, navodi isti izvor.

Iz POSKOK-a je saopšteno da se akcija realizuje po naredbama Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH, a u njoj učestvuju Federalna uprava policije, MUP Zeničko-dobojskog kantona, Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH i Kantonalno tužilaštvo ZDK. Aktivnostima je obuhvaćeno više desetina lica, u toku su pretresi stambenih i drugih objekata, privremeno se oduzimaju vozila i dokazni materijal, a do sada je zvanično potvrđeno hapšenje 11 osoba.