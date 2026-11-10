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U BiH spriječeno krijumčarenje 15 migranata iz Maroka i Pakistana, među njima i maloljetnici

U BiH spriječeno krijumčarenje 15 migranata iz Maroka i Pakistana, među njima i maloljetnici

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Granična policija BiH spriječila je krijumčarenje 15 stranih državljana u Ustikolini i Livnu. Među migrantima su bila i dva maloljetna lica.

Granična policija BiH Izvor: Shutterstock

Granična policija BiH spriječila je krijumčarenje osam Marokanaca i istog broja Pakistanaca, među kojima su bila dva maloljetna lica.

Pripadnici Jedinice granične policije Hum spriječili su krijumčarenje sedam osoba afroazijskog porijekla u mjestu Ustikolina.

Krijumčarenje je otkriveno juče nadzorom granice i kontrolom dva automobila "škoda" kojima su upravljali državljani BiH, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Daljim radom utvrđeno je da strani državljani ne posjeduju identifikacione dokumente, a u upitnicima za migrante su izjavili da dolaze iz Maroka, te da su dvije osobe maloljetne.

Pripadnici Jedinice granične policije Kamensko su u subotu, 7. novembra, na području Livna spriječili krijumčarenje osam državljana Pakistana u vozilima "škoda" i "reno", registarskih oznaka BiH.

Obaviješten je dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijim su nalozima privremeno oduzeti dokazni materijali.

Protiv osumnjičenih vozača Tužilaštvu BiH biće dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima krijumčarenje osoba.

Krijumčareni državljani Maroka i Pakistana predati su pripadnicima Službe za poslove sa strancima BiH na dalje postupanje.

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Tagovi

krijumčarenje migranti Granična policija BiH

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