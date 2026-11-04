logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spriječeno krijumčarenje 28 državljana Turske kod Posušja: Među njima 13 maloljetnika, migranti bježali u šumu

Spriječeno krijumčarenje 28 državljana Turske kod Posušja: Među njima 13 maloljetnika, migranti bježali u šumu

Autor Haris Krhalić
0

Granična policija BiH spriječila krijumčarenje 28 državljana Turske kod Posušja. Državljani BiH ih prevozili u dva auta, stranci bježali u šumu prije kontrole.

migranti posušje Izvor: Granična policija BiH

Pripadnici Granične policije BiH spriječili su 3. novembra na području Posušja krijumčarenje 28 državljana Turske, među kojima se nalazilo i 13 maloljetnih lica.

Krijumčarenje su otkrili pripadnici Jedinice granične policije Gorica tokom redovnog nadzora državne granice u graničnom pojasu na području Posušja. Tom prilikom kontrolisana su dva putnička vozila marke „mercedes“ i „pasat“, bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, kojima su upravljali državljani BiH.

Neposredno prije same kontrole, ugledavši policijske službenike, strani državljani su pobjegli u šumu. Nakon detaljne pretrage terena, policajci su ih pronašli na vrlo nepristupačnom području, gdje je utvrđeno da se radi o 28 turskih državljana – 15 punoljetnih i 13 maloljetnih lica.

Oduzeta vozila, novac i telefoni

Zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje lica, o incidentu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH.

Po nalogu tužioca, vozači državljani BiH ispitani su u svojstvu osumnjičenih, a od njih su privremeno oduzeti automobili, mobilni telefoni, novac i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u daljem krivičnom postupku. Protiv njih će Tužilaštvu BiH biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Svih 28 državljana Turske je, uz prijedlog za protjerivanje sa teritorije Bosne i Hercegovine, predato Službi za poslove sa strancima BiH na dalje nadležno postupanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Posušje migranti Granična policija BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ