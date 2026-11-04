Spriječeno krijumčarenje 28 državljana Turske kod Posušja: Među njima 13 maloljetnika, migranti bježali u šumu

Granična policija BiH spriječila krijumčarenje 28 državljana Turske kod Posušja. Državljani BiH ih prevozili u dva auta, stranci bježali u šumu prije kontrole.

Izvor: Granična policija BiH

Pripadnici Granične policije BiH spriječili su 3. novembra na području Posušja krijumčarenje 28 državljana Turske, među kojima se nalazilo i 13 maloljetnih lica.

Krijumčarenje su otkrili pripadnici Jedinice granične policije Gorica tokom redovnog nadzora državne granice u graničnom pojasu na području Posušja. Tom prilikom kontrolisana su dva putnička vozila marke „mercedes“ i „pasat“, bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, kojima su upravljali državljani BiH.

Neposredno prije same kontrole, ugledavši policijske službenike, strani državljani su pobjegli u šumu. Nakon detaljne pretrage terena, policajci su ih pronašli na vrlo nepristupačnom području, gdje je utvrđeno da se radi o 28 turskih državljana – 15 punoljetnih i 13 maloljetnih lica.

Oduzeta vozila, novac i telefoni

Zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenje lica, o incidentu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH.

Po nalogu tužioca, vozači državljani BiH ispitani su u svojstvu osumnjičenih, a od njih su privremeno oduzeti automobili, mobilni telefoni, novac i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u daljem krivičnom postupku. Protiv njih će Tužilaštvu BiH biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Svih 28 državljana Turske je, uz prijedlog za protjerivanje sa teritorije Bosne i Hercegovine, predato Službi za poslove sa strancima BiH na dalje nadležno postupanje.